Triple crimen: pidieron la detención de "Señor Jota", el presunto autor intelectual de los asesinatos

En las últimas horas, el fiscal Adrián Arribas ordenó la detención de “Señor Jota”, quien fue señalado como el presunto autor intelectual del triple crimen de Morena Verri (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), quienes fueron torturadas y asesinadas en una casa de Florencio Varela.

Se trata de Joseph Freyser Zabaleta Cubas, quien ya está preso en la Alcaldía Cavia, en Palermo, en una causa por narcotráfico e iba a ser extraditado a Perú. Sin embargo, debido a este nuevo pedido, su derivación está en pausa.

En el caso que investiga el triple crimen de las chicas, “Señor Jota” fue imputado por los delitos de “privación ilegal de la libertad activa agravada por la pluralidad de intervinientes y por ser una de las víctimas menor de edad en concurso real con homicidio agravado por ser premeditado de dos o más personas, por ser cometido con alevosía y ensañamiento y por violencia de un hombre hacia una mujer, y criminis causa”.

Por lo tanto, ya son 11 los detenidos por los asesinatos de las jóvenes, ya que también se sumó a la lista Mónica Mujica, esposa de Víctor Sotacuro. Según informó la Agencia Noticias Argentinas, se espera que el martes Zabaleta Cubas sea indagado por el fiscal.

El testimonio que complicó a “Señor Jota” La situación de Zabaleta Cubas se complicó luego de que una mujer, que está privada de su libertad por delitos de narcotráfico, haya brindado la testimonial bajo identidad reservada. En su declaración, señaló que los otros diez detenidos respondían a “Señor Jota” y que él habría ordenado las torturas y los asesinatos desde su celda.