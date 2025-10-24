Fuerte derechazo para ocho de los detenidos por el triple crimen de Florencio Varela

Los fiscales de la UFI de Homicidios de La Matanza pidieron la prisión preventiva de ocho de los detenidos por el triple crimen.

Morena Verri (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) fueron torturadas y asesinadas en Florencio Varela.

A más de un mes del triple crimen de Morena Verri (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), las jóvenes que fueron torturadas y asesinadas en Florencio Varela, los fiscales que investigan el caso pidieron la prisión preventiva de ocho de los detenidos.

En las últimas horas, los fiscales Carlos Adrián Arribas, Claudio Fornaro, Diego Rulli y Lorena Pecorelli pidieron las prisiones preventivas de los ocho imputados por la privación ilegal de la libertad, la tortura y el asesinato en un contexto de violencia de género de las tres chicas.

“Pedimos la prisión preventiva para todos los detenidos”, confirmó el fiscal Arribas, en diálogo con TN. Y agregó: “Ya pedimos que la causa pase a la Justicia Federal”. Arribas señaló que la Justicia Federal deberá decidir si acepta la causa o no.

Quiénes son los detenidos y de qué se los acusa Por un lado, se encuentran Miguel Ángel Villanueva Silva, Matías Agustín Ozorio, Ariel Jeremías Alexis Giménez, Lázaro Víctor Sotacuro y Maximiliano Andrés Parra, quienes están acusados de ser coautores de la privación ilegal de la libertad coactiva agravada y homicidio agravado, incluyendo agravantes por premeditación, alevosía, ensañamiento, violencia de género y criminis causa.

Mientras que por otro lado, se encuentran Celeste Magalí González Guerrero, Milagros Florencia Ibáñez e Iara Daniela Ibarra, a quienes se les omitió el agravante de violencia de género.