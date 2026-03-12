Lo sorprendieron robando en el control del Grupo 600, quiso escapar en bicicleta y terminó tras las rejas

Un malviviente fue detenido recientemente por un robo en el control del Grupo 600 en Las Heras . El sospechoso sustrajo varios matafuegos de la empresa y trató de escapar en bicicleta. No obstante, terminó siendo atrapado en las inmediaciones del lugar del hecho.

Todo ocurrió cerca del mediodía del pasado domingo cuando empleados de la empresa Transportes El Plumerillo S.A. descubrieron a un sujeto sustrayendo matafuegos en la playa de estacionamiento de los colectivos , ubicada sobre calle 3 de Febrero .

Al parecer, el sospechoso tenía en su poder cuatro extintores de incendios que sacó del interior de las unidades aparcadas en ese sector del predio, por lo que los tomó y se dio a la fuga escalando el cierre perimetral y luego trepando por los techos de los ómnibus.

De esa forma, el ladrón llegó hasta una calle, en la cual había dejado una bicicleta que utilizó para continuar con la huida, motivo por el cual los trabajadores de la firma de transporte dieron inmediato aviso a la línea de emergencias 911 .

En cuestión de minutos, personal de la Comisaría 36° se hizo presente en el lugar y desarrolló un patrullaje por las inmediaciones, en busca del autor del robo.

Los cuatro matafuegos sustraídos que fueron recuperados por personal de la Comisaría 36°.

Fue así que, a pocos metros de la escena, detectaron a un sujeto con similares características a las del maleante, de acuerdo con la descripción de los testigos, quien se estaba ocultando entre las malezas de una vereda y tenía algunos matafuegos.

La bicicleta rodado 20 en la que se movilizaba el sospechoso.

Frente a eso, los policías le dieron la voz de alto y lograron aprehenderlo sin complicaciones. Acto seguido, secuestraron los cuatro extintores de 5 kilogramos cada uno y la bicicleta rodado 20 en la que se movilizaba el sospechoso.

Tras la detención, el señalado ladrón, identificado como Alejandro Matías Reinoso Rodríguez (29), fue trasladado a la Subcomisaría Iriarte, donde quedó a disposición de la Justicia.