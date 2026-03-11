Volvió a ser detenido el ladrón con "más de 100 aprehensiones": fue condenado semanas atrás y estaba libre

A comienzos de este año, Julián Alberto Fernández (26) fue detenido por un robo en Luján de Cuyo y sorprendió por su extenso prontuario : registraba más de 100 aprehensiones previas . Al poco tiempo, fue condenado por ese hecho y quedó en libertad. Pese a eso, en cuestión de días, volvió a caer en las garras policiales por un caso similar.

La nueva detención de Fernández, nacido el 1 de octubre de 1999 y domiciliado en el barrio Los Alerces , se produjo pasadas las 14 de este miércoles en el barrio privado Pinar del Sol 9 de Maipú .

El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Subcomisaría Lorenz que patrullaba ese sector cercano a la triple frontera con Luján de Cuyo y Godoy Cruz, donde detectó a dos sujetos trepando una medianera del complejo de calle Arenales , el cual se encuentra en construcción.

Rápidamente, los policías atraparon a uno de los sospechosos, quien ayudó a su cómplice a ingresar a la barriada. Acto seguido, los uniformados se adentraron en el lugar para buscar al otro malviviente.

Al cabo de algunos instantes, lo detectaron mientras trataba de subir nuevamente a la medianera, con seis varillas de hierro N°8 en su poder, las cuales terminó abandonando ante la llegada de los efectivos.

image El ingreso al barrio Pinar del Sol 9, en Maipú, donde se produjo el hecho. Gentileza.

Más allá de que los funcionarios le dieron la voz de alto en varias oportunidades, trató de escapar a pie a través del barrio Tupac Amaru, pero terminó siendo aprehendido frente a la manzana A de ese complejo.

Posteriormente, cuando los policías identificaron a los dos detenidos, constataron que uno de ellos era Fernández, a quien ya conocían de hechos previos. En tanto, su sindicado cómplice fue individualizado como Lucas Ariel Campos Moreno, de 25 años.

Por disposición de la Oficina Fiscal Luján de Cuyo, que tiene jurisdicción en ese sector, ambos fueron traslados a la Comisaría 11°, donde quedaron alojados a la espera de que la Justicia defina su situación procesal.

Destino carcelario

A raíz de su nueva detención, Fernández incumplió el acuerdo judicial que le permitió quedar en libertad tras las reciente condena en su contra.

De acuerdo con fuentes judiciales consultadas por MDZ, Fernández fue sentenciado el 27 de febrero, mediante un juicio abreviado inicial, a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional por los delitos de robo agravado por escalamiento, desobediencia a la autoridad (dos hechos) y hurto con escalamiento, todo en concurso real.

Tras ese fallo, dictado por la jueza Sonia Yornet, del Juzgado Penal Colegiado N°2, se le impusieron una serie de reglas de conducta para poder mantenerse en libertad, entre las que se encontraban no volver a cometer delitos.

Así las cosas, debido a que fue detenido en flagrancia de un nuevo ilícito, lo más probable es que termine siendo alojado en un establecimiento penitenciario de la provincia.

Su anterior detención y las dudas sobre su prontuario

El hecho que puso a Fernández bajo la lupa de las autoridades tuvo lugar el 26 de enero, cuando lo atraparon transportando una caja de herramientas robadas a una empresa de transporte de calle Terrada, en Luján.

En esa oportunidad, el Ministerio de Seguridad y Justicia comunicó el procedimiento y sostuvo que Fernández registraba más de 100 aprehensiones previas y que en 2025 había sido arrestado en 31 oportunidades.

image La foto de Fernández luego de ser detenido en enero de este año. Gentileza.

Sin embargo, luego se supo que esas aprehensiones correspondían a traslados a dependencias policiales por averiguaciones de antecedentes, infracciones al Código Contravencional o que se produjeron en contexto de la pandemia por el Covid-19, ya que quebrantó en varias oportunidades la cuarentena impuesta en ese momento por el Gobierno Nacional.

A raíz de eso, el Ministerio de Seguridad y Justicia terminó retirando de su sitio oficial el artículo que se había publicado sobre esa detención de Fernández.