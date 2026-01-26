Los hermanos que no paran de robar en Luján de Cuyo y el hartazgo de los vecinos

El distrito de Carrodilla en Luján de Cuyo es azotado por los robos de dos hermanos. Un video cerca de un boliche de la zona los mostró en acción.

A fuerza de múltiples y reiterados robos, dos hermanos se han convertido en un peligro constante en el distrito de Carrodilla, en Luján de Cuyo. Ahora, un nuevo hurto perpetrado en una obra en construcción, en la que uno de ellos quedó filmado, volvió a ponerlos en el foco de las autoridades.

Se trata de dos jóvenes de apellido Fernández, quienes, según se relató a MDZ, perpetran robos en la zona prácticamente todas las mañanas. Este último caso ocurrió en la madrugada de este domingo y quedó grabado por las cámaras de seguridad.

El robo ocurrió pasadas las 6.20 de este domingo en una construcción aledaña a un reconocido boliche de la zona. Allí, uno de los Fernández se metió con el objetivo de llevarse algunas herramientas y otros elementos de valor. En el video se lo ve deambulando por la zona, buscando qué se podría llevar.

El ilícito fue frustrado por efectivos de la Comisaría 47°, quienes divisaron al sujeto en las inmediaciones de la calle Juan José Paso con varios elementos de construcción en su poder, como una soldadora y una amoladora, entre otros bienes. Al detenerlo, se efectuó el secuestro de lo robado y la aprehensión del sujeto.

Este hurto no sería la primera vez que este sujeto se mete en la misma construcción para robar. Según se relató a este portal, el mismo ladrón se habría metido aproximadamente 10 veces antes en este terreno.