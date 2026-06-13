Se filtró un audio de la mamá de Agostina Vega con el segundo detenido y un dato hundió a Claudio Barrelier

El mensaje fue dirigido a Osvaldo Fassetta, el segundo detenido del caso. En la grabación, Melisa Heredia apunta a Claudio Barrelier como la última persona que habría visto a Agostina.

En medio de la investigación por el femicidio de Agostina Vega en Córdoba, se conoció un nuevo audio de Melisa Heredia, la mamá de la adolescente, enviado horas después de la desaparición. El mensaje de voz estaba dirigido a Osvaldo Fassetta, el segundo detenido del caso.

“No la vio más nadie, gordo. Él fue el único que la vio. Nadie más la vio, ni siquiera los amigos, nada”, expresó Heredia en la grabación, en referencia a Claudio Barrelier. Esto complica al principal sospechoso por el aberrante hecho.

Luego, la madre hizo referencia a lo que Agostina les habría dicho a sus amigas antes de desaparecer. “Y ella a las amigas les dijo que se iba a la casa de mi novio para hacerme un regalo sorpresa. Obviamente es él”, continuó la mujer.

Qué dice el audio sobre el último contacto con Agostina Vega El Nuevo Audio De La Mamá De Agostina A Fassetta Sobre Barrelier En el mismo mensaje, Heredia describió el momento en que advirtió que su hija no estaba y el intento fallido de comunicarse con ella. “Cuando yo me doy cuenta de que no está mi hija, la llamo por teléfono y ahí nomás se lo apagaron”, se la escucha decir.

“Desde las 22:30 de la noche del sábado que mi hija no aparece. Los de Los Rancho, mi tío tiene conocidos ahí. Hasta los propios amigos de él están sorprendidos”, agregó.