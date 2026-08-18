Robos, armas y una denuncia terminaron con cuatro personas aprehendidas en Las Heras

Un despliegue de 48 horas de patrullajes preventivos en distintos sectores de Las Heras terminó con cuatro personas aprehendidas y el secuestro de armas, municiones y elementos presuntamente robados . Los procedimientos se originaron tanto en recorridas policiales como en distintos llamados realizados a la línea de emergencias 911.

Los operativos estuvieron a cargo de efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras ( UEP ), quienes durante el fin de semana intervinieron en diferentes hechos registrados en el departamento.

Uno de los procedimientos tuvo lugar en calle Pascual Segura , luego de que los policías recibieran una alerta sobre una Volkswagen Amarok en cuyo interior se encontraba un hombre que aparentemente portaba un arma de fuego .

Los efectivos llegaron hasta el lugar e intervinieron sobre el vehículo. El sospechoso fue aprehendido y durante el procedimiento encontraron una pistola calibre 9 milímetros , un cargador con 10 municiones y la camioneta, que también quedó secuestrada.

Otro de los procedimientos comenzó tras un llamado a la línea de emergencia 911 que advertía sobre la presencia de un arma de fuego en una vivienda de calle Mitre .

Cuando los efectivos llegaron al domicilio comprobaron que el elemento señalado era una réplica de arma, que se encontraba junto a una mochila. Tanto el arma como el resto de los elementos fueron secuestrados y quedaron a disposición de la Justicia.

Lo encontraron tras arrojar herramientas durante la fuga

En calle Paso Hondo, otro aviso permitió iniciar un nuevo procedimiento. En este caso, los policías fueron alertados sobre un hombre que habría salido de una vivienda llevando consigo elementos presuntamente sustraídos.

A partir de la descripción aportada, los efectivos realizaron un patrullaje por la zona y consiguieron localizar al sospechoso. Al advertir la presencia policial, intentó escapar y arrojó los elementos que llevaba, aunque finalmente fue alcanzado y aprehendido.

Durante la intervención se recuperaron distintas herramientas, que quedaron incorporadas al procedimiento.

Una mujer denunció a su expareja por un robo

Un cuarto procedimiento se produjo durante un patrullaje por el barrio Las Viñas, en El Algarrobal. Allí, una mujer se acercó a los policías y señaló a un hombre como su expareja. Según denunció, el sujeto le había sustraído un elemento.

Los efectivos localizaron al sospechoso y, al requisarlo, encontraron entre sus prendas el elemento que había sido denunciado como robado. El hombre fue aprehendido y quedó a disposición de las autoridades.

Detuvieron a un hombre por incumplir una restricción

El despliegue policial incluyó además una intervención por el incumplimiento de una medida judicial en calle Victoria, también en El Algarrobal.

Los efectivos acudieron a una vivienda luego de que una mujer denunciara que su hijo había ingresado al domicilio pese a tener vigente una prohibición de acercamiento.

Los policías encontraron al hombre dentro de la vivienda y procedieron a su aprehensión.

De esta manera, los distintos procedimientos realizados durante las 48 horas de patrullajes preventivos dejaron cuatro aprehendidos, además del secuestro de un arma de fuego, una réplica, municiones y elementos que habían sido denunciados como sustraídos.