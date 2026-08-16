Estaba alcoholizado y armado dentro de una camioneta: fue detenido tras una alerta en Las Heras

El hombre estaba bajo efectos de alcohol dentro del vehículo. Quedó detenido luego de que efectivos advirtieran la presencia de un arma dentro del rodado

El sospechososo estaba bajo efectos de alcohol y tenía un arma de fuego y municiones en el asiento del acompañante.

Un hombre de 31 años fue detenido durante la mañana del sábado en Las Heras, luego de que efectivos policiales lo encontraran bajo efectos de alcohol en el interior de una camioneta y descubrieran un arma de fuego y municiones en el asiento del acompañante.

El episodio ocurrió alrededor de las 9, cuando efectivos que realizaban maniobras operativas en jurisdicción de la Comisaría 56 recibieron un aviso sobre una Volkswagen Amarok que estaba detenida frente a los portones del Parque de Descanso Los Apóstoles.

Lo encontraron dentro de una camioneta El reporte indicó que había una persona en el interior del vehículo, aparentemente bajo los efectos del alcohol, y que sobre el asiento del acompañante se encontraba un arma de fuego.

Pistola Bersa Thunder Pro calibre 9 mm hallada en el asiento del acompañante. Tras el llamado, los efectivos se desplazaron hasta el lugar y aprehendieron al conductor, identificado como Mariano Emmanuel Patón Gómez de 31 años. Durante el procedimiento secuestraron una pistola Bersa Thunder Pro calibre 9 mm, junto con un cargador que contenía 10 municiones.

También quedó secuestrada la Volkswagen Amarok en la que se encontraba el hombre al momento de la intervención.