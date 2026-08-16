Un conductor de Uber volcó en Godoy Cruz: totalmente ebrio, se habría quedado dormido

Según el propio conductor, se habría quedado dormido. El test de alcoholemia reveló que manejaba con casi 2 gramos de alcohol en sangre.

Este domingo, un conductor de Uber manejaba ebrio por la calle San Martín de Godoy Cruz cuando volcó con su auto a pocas cuadras del Casino de Mendoza. El hecho ocurrió cerca de las 7 de la mañana.

Según informaron, personal de Comisaría 34° de Godoy Cruz patrullaba la zona cuando fue alertado sobre la presencia de un vehículo volcado en la intersección de San Martín y Tucumán. Al arribar al lugar, los efectivos divisaron al conductor, quien había logrado salir del auto por sus propios medios.

El hombre, identificado como C.D. de 36 años, circulaba por calle San Martín de sur a norte y, según su testimonio, se quedó dormido, golpeando contra el guardarrail y volcando con su coche, un Chevrolet Agile, sobre la calzada.

El conductor dio positivo al test de alcoholemia Personal de Tránsito de Godoy Cruz se hizo presente en el lugar y realizó un test de alcoholemia, el cual arrojó un resultado positivo de 1,95 gramos de alcohol por litro de sangre.