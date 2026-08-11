Afirman que un emblemático conductor vuelve a la televisión: de quién se trata y en qué canal trabajará

El periodista Juan Etchegoyen confirmó una noticia que sorprendió al mundo del espectáculo tras la información que tiene como protagonista a un conductor.

El mundo de la televisión y el espectáculo quedó sorprendido luego de la información que salió a la luz sobre un emblemático conductor. El periodista Juan Etchegoyen fue quien compartió todos los detalles de una vuelta que dará que hablar.

"No es cualquier primicia, es una primicia de la cual van a hablar todos. Vuelve un conductor muy importante, vuelve a la pantalla un conductor de los más importantes y alguien al que extrañábamos en la tele", comenzó diciendo en su programa Mitre Live.

El conductor que vuelve a la pantalla chica, según el periodista, es nada más y nada menos que Nicolás Repetto: "El canal protagonista es canal Trece... Hablé con el entorno del conductor, que me confirmó la información".

Afirman que el conductor Nicolás Repetto vuelve a la televisión "Lo vamos a ver conducir un programa de entretenimientos", reveló Juan Etchegoyen. También contó que ya se están llevando adelante los castings de cantantes, humoristas y bailarines para este nuevo proyecto. El comunicador contó que "veremos a ver si Nico habla, pero está todo confirmado".