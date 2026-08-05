El anuncio de un conocido conductor que sorprendió al mundo de la televisión: "Estamos para cerrar"

Un conductor premiado sorprendió a sus compañeros al compartir una información que tiene que ver con su futuro laboral.

El mundo de la televisión vive con cambios constantes y aquellos programas que tienen años al aire son los que sufren cambios. En las últimas horas, un conductor muy famoso compartió una información que sorprendió a la audiencia y a sus compañeros.

Se trata nada más y nada menos que de Ángel de Brito, conductor de LAM (canal América). El periodista de espectáculo confesó que tiene ganas de cambiar el aire y el final del ciclo televisivo podría llegar a su final.

"El año que viene cumplimos 12 años de LAM y yo creo que ya estamos para cerrar ahí, 12 y listo", comenzó diciendo en su programa de streaming que se emite a través del canal Bondi Live.

El anuncio que realizó el conductor de LAM sobre el futuro del programa Mariana Brey ante esto le preguntó si se quería retirar definitivamente y él sostuvo que "quiero hacer otra cosa, ya está... ¿Hasta cuándo?". El periodista confirmó que haría otro programa en el mismo horario.