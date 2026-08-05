El anuncio de un conocido conductor que sorprendió al mundo de la televisión: "Estamos para cerrar"
Un conductor premiado sorprendió a sus compañeros al compartir una información que tiene que ver con su futuro laboral.
El mundo de la televisión vive con cambios constantes y aquellos programas que tienen años al aire son los que sufren cambios. En las últimas horas, un conductor muy famoso compartió una información que sorprendió a la audiencia y a sus compañeros.
Se trata nada más y nada menos que de Ángel de Brito, conductor de LAM (canal América). El periodista de espectáculo confesó que tiene ganas de cambiar el aire y el final del ciclo televisivo podría llegar a su final.
"El año que viene cumplimos 12 años de LAM y yo creo que ya estamos para cerrar ahí, 12 y listo", comenzó diciendo en su programa de streaming que se emite a través del canal Bondi Live.
El anuncio que realizó el conductor de LAM sobre el futuro del programa
Mariana Brey ante esto le preguntó si se quería retirar definitivamente y él sostuvo que "quiero hacer otra cosa, ya está... ¿Hasta cuándo?". El periodista confirmó que haría otro programa en el mismo horario.
Por LAM pasaron grandes figuras como Nancy Pazos, Andrea Taboada, quienes fueron panelistas importantes en los primeros años. Sin lugar a dudas, la panelista más destacada fue Yanina Latorre, quien decidió retirarse del panelismo para conducir su propio programa.