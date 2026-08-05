Vuelve PH, Podemos Hablar, y Andy Kusnetzoff ya tiene los cinco invitados que sacudirán la televisión

Andy Kusnetzoff prepara un esperado regreso a la pantalla chica con una lista de figuras que promete sorpresas y fuertes revelaciones.

Telefe se prepara para el regreso de uno de los programas más importantes de la televisión: PH, Podemos Hablar. El emblemático formato conducido por Andy Kusnetzoff ya tiene todo listo para encarar su octava temporada tras consolidarse como una propuesta de referencia absoluta en la pantalla chica.

El debut oficial de este nueva edición quedó programado para el sábado 8 de agosto de 2026 a las 21.30 h. Fiel a su estilo, la primera emisión de esta temporada mantendrá la mística original que cautivó al público, pero sumará elementos renovados dentro de su propuesta de debate e historia de vida.

Será este sábado 8 de agosto a las 21.30 h la primera emisión de la nueva temporada. Foto: Captura de video Telefe Para darle impulso a esta primera entrega, el conductor reunirá a un grupo de cinco figuras de la farándula argentina que ganaron enorme centralidad mediática en el último tiempo. Los invitados al programa de este sábado son: Yanina Latorre, Diego Leuco, Carolina "Pampita" Ardohain, Martín Cirio y La Joaqui.

Los convocados deberán pasar por el clásico "punto de encuentro", el espacio central donde el anfitrión realiza las preguntas más incisivas de la noche. Allí, las personalidades invitadas buscarán cruzar vivencias e identificar qué aspectos los unen a pesar de provenir de trayectorias muy distintas.