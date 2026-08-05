Florencia Vigna decidió revelar un insólito accidente íntimo que vivió junto a una pareja: "Se me..."

Florencia Vigna decidió contar una fuerte experiencia íntima que vivió y sus compañeros de la Casa de los Famosos quedaron totalmente sorprendidos.

Florencia Vigna se encuentra participando en México del reality La casa de los Famosos, algo parecido al fenómeno Gran Hermano. La artista y expareja de Luciano Castro se volvió viral en las últimas horas al revelar un insólito accidente sexual que le ocurrió.

Todo sucedió días después de que decidió contar los detalles de la infidelidad por parte de Luciano Castro. La actriz ahora fue por más y no dudó en revelar detalles de su intimidad con un chico con el que estuvo saliendo tiempo atrás.

"Hace poquito estuve saliendo con un chico que es muy bueno. Pero se me quedó el condón adentro", comenzó diciendo Vigna ante la mirada sorprendida de quienes la estaban escuchando.

Luego, agregó: "Fue muy gracioso porque no sabíamos si íbamos a funcionar. Fue la primera vez... Cuando salgo le digo ¿Dónde está el preservativo?". Al no encontrarlo, el joven decidió optar por buscar en ella.

Florencia Vigna sorprendió al revelar el accidente sexual que vivió tiempo atrás "Él me dijo 'Yo lo busco en la cama y vos buscalo en el baño. Lo buscaba y no lo encontraba. Entonces, me metió la mano, empezó a buscar y no lo encontraba. Y me dijo: "Para, acá lo encontré. Ah, no, es el bebé que está pateando", expresó la bailarina.