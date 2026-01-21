Empresarios, deportistas y famosos top en Punta del Este: mirá qué evento los reunió

Martín Palermo, Benjamín Vicuña, Nico Repetto y Jorge Brito y sus parejas fueron de los primeros rostros conocidos en llegar, con sus parejas, a un evento en donde reinó la armonía y el buen gusto: la presentación de Kemay en José Ignacio.

Kemay Hotel Boutique es un espacio donde la naturaleza y el arte se funden en una experiencia de sofisticación auténtica. Frente a la serenidad del océano y rodeado por un bosque nativo cuidadosamente preservado, Kemay fue concebido desde un profundo respeto por su entorno.

¿Una curiosidad? Antes de iniciar el proyecto se realizó un relevamiento completo de todos los árboles del predio y la arquitectura se diseñó alrededor de ellos, sin tocar ninguno. El resultado es un refugio que convive en perfecta armonía con la tierra, la luz y el paisaje.

En el paradisíaco lugar, el PR Leo Mateu organizó una noche en donde se disfrutó de una velada descontracturada inmersa en la majestuosidad del lugar. Una noche perfecta que combinó el set de la top model internacional y Dj Daniela Urzi, una propuesta gastronómica de altísimo nivel, y un grata sensación de bienestar.

Rodeados de naturaleza, bordeando una larga piscina creada alrededor de un gran árbol que será icono de este bosque encantado, el PR y director de la agencia REDCARPET recibió a sus amigos junto a Mariano Escobar, y Martina, Kenny y Hernán Tebele propietarios de Kemay.

Jorge Brito y Gabriela Vaca Guzmán, Nicolás Repetto y Florencia Raggi. Martín Palermo y Jessica Geneux, Benjamín Vicuña y Anita Espadasín, Federico Bonomi y Cynthia Kern, Alejandro Pueyrredón y Dolores Trull, Claudio Cerini y Belén Ferreyra, Paula Trapani y Sebastian Loketec, Federico Fernandez Prieto y Victoria Arandia, Natalia Antolin y Eber Migues, Luly Drozdek y Hernán Nisenbaum, Ignacio Munafo y Natalia Gordlo, el español Oscar Guzmán y Regina Leite, Diego Wellman y Brenda Capello, Alejandro Sotelo y Caro Cimalardo, y Rulo Shijman dijeron presente.

Empresarios como Ivana Dip -Ceo de BMW Group-, Alejandra Coto y Luis Videla, Osvaldo Brucco, Roberto Bherens, Pablo Veloso, Lupe García, Miguel Zarzur y José Esteves, entre muchos otros, disfrutaron de una noche única en José Ignacio.

Los asistentes pudieron disfrutar del arte de Flavia Da Rin, que actualmente expone en la Galería Tomás Redrado, ubicada en la recepción del espacio.

Mas de 250 invitados amantes de la naturaleza y el bosque, que degustaron las exquisiteces propuestas por el lugar, con vinos frescos y modernos como Hippie Love de Ernesto Catena, y la coctelería premium de altísimo nivel de Ramiro Ferreri.

Yannik, Martina y Hernan Tebele propietarios de KEMAY Yannik, Martina y Hernán Tebele propietarios de Kemay.

@rsfotosOK_17562 kemay Un evento extremadamente top: disfrute total en el corazón de José Ignacio.

MND08515 kemay Jorge Brito y Gabriela Vaca Guzmán.

Benjamin Vicuña y ANtita Espasandin kemay Benjamin Vicuña y Anita Espasandin.

Alejandra Coto y Luis Videla kemay Alejandra Coto y Luis Videla.

Amigos de REDCARPET kemay Las noches de Punta del Este en los primeros días de enero son épicas.

Alejandro Sotelo y Caro Cimalardo kemay Alejandro Sotelo y Caro Cimalardo.

Benjamin Vicuña, Martin Palermo, Leo Mateu y Nico Repetto kemay Benjamín Vicuña, Martín Palermo, Leo Mateu y Nico Repetto.

Cecilia gonzalez y Belen Ferreyra kemay Cecilia González y Belén Ferreyra.

Dolores Trull y Alejandro Pueyrredon kemay Dolores Trull y Alejandro Pueyrredón.

Daniela Urzi DJ kemay Daniela Urzi DJ

Cinthya Boffano y Osvaldo Brucco kemay Cinthya Boffano y Osvaldo Brucco.

@rsfotosOK_17533 Nico, Florencia, Benjamín y Anita junto a Benicio Vicuña.

Diego Wellman y Brenda Capello kemay Diego Wellman y Brenda Capello.

DJI_20260113223859_0109_D KEMAY Fue una de las fiestas más exclusivas de la temporada.

Claudio Cerini y Belen Ferreyra kemay Claudio Cerini y Belén Ferreyra.

Cecilia Gonzalez, Juli Aubert y Cinthya Boffano kemay Cecilia González, Juli Aubert y Cinthya Boffano.

DANIELA URZI kemay Daniela Urzi.

KEMAY DJI_20260113223930_0111_D Un momento espectacular en Punta del Este.

El español Oscar Guzman y su mujer Regine Leite kemay El español Oscar Guzman y su mujer Regine Leite.

Federico Bonomi y Cynthia Kern kemay Federico Bonomi y Cynthia Kern.

Dolores Trull kemay Dolores Trull.

Florencia Raggi, Leo Mateu, Anita Espasandin y Benjamin Vicuña kemay Florencia Raggi, Leo Mateu, Anita Espasandin y Benjamin Vicuña.

Hernan Tebele y Tomas Redrado kemay Hernán Tebele y Tomás Redrado.

Federico Bonomi y Jorge Brito kemay Federico Bonomi y Jorge Brito.

Florencia Raggi, Nico Repetto, Cecilia Gonzalez y Leo Mateu kemay Florencia Raggi, Nico Repetto, Cecilia Gonzalez y Leo Mateu.

Hernan Tevele y amigas kemay Hernán Tebele y un grupo de amigas.

Ignacio Munafo y Natalia Gordillo kemay Ignacio Munafó y Natalia Gordillo.

Jessica Mayo y Hernan Tebele kemay Jessica Mayo y Hernán Tebele.

Leo Mateu, Gabriela Vaca Guzman y Jorge Brito kemay Leo Mateu, Gabriela Vaca Guzmán y Jorge Brito.

La artista Wiki Pirela y Franco Cosentino kemay La artista Wiki Pirela y Franco Cosentino.

Leo Mateu y Daniela Urzi kemay Leo Mateu y Daniela Urzi.

Luly Drozdek kemay Luly Drozdek.

Leo Mateu y Martin Palermo kemay Leo Mateu y Martín Palermo.

Leo Mateu, Nico Repetto y Florencia Raggi kemay Leo Mateu, Nico Repetto y Florencia Raggi.

Mariano Escobar, Yannik y Hernan Tebele kemay Mariano Escobar, Yannik y Hernán Tebele.

Martin Palermo, junto a su mujer Jessica Geneux y su hijo Gianluca kemay Martín Palermo, junto a su mujer Jessica Geneux y su hijo Gianluca.

Miguel Zarzur y Jose Esteves kemay Miguel Zarzur y José Esteves.

MND08435 kemay El color vivo y claro para los outfits, la opción siempre presente en el verano.

Natalia Antolin kemay Natalia Antolin.

Ramiro Ferreri, rodeado por Lupe Garcia y equipo gastronomico kemay Ramiro Ferreri, rodeado por Lupe García y el equipo gastronómico.

Nico Repetto y Martin Palermo kemay Nico Repetto y Martín Palermo.

Paula Trapani y Sebastian Loketek kemay Paula Trapani y Sebastián Loketek.

Pablo Veloso junto a ANgie Diaz y Franca Veloso kemay Pablo Veloso junto a Angie Diaz y Franca Veloso.

MND08503 kemay Party total en Kemay.

MND08439 kemay Reunión de amigos captada por el flash.

Rulo Schijman kemay Rulo Schijman.