Empresarios, deportistas y famosos top en Punta del Este: mirá qué evento los reunió

Quienes fueron lo denominaron "el evento de la temporada 2026 de Punta del Este". De qué se trató y quiénes fueron. Mirá la galería de fotos, al final.

Federico Croce

Federico Croce

Party total en Kemay. No te pierdas la galería de fotos, al final de la nota.

Party total en Kemay. No te pierdas la galería de fotos, al final de la nota.

Martín Palermo, Benjamín Vicuña, Nico Repetto y Jorge Brito y sus parejas fueron de los primeros rostros conocidos en llegar, con sus parejas, a un evento en donde reinó la armonía y el buen gusto: la presentación de Kemay en José Ignacio.

Kemay Hotel Boutique es un espacio donde la naturaleza y el arte se funden en una experiencia de sofisticación auténtica. Frente a la serenidad del océano y rodeado por un bosque nativo cuidadosamente preservado, Kemay fue concebido desde un profundo respeto por su entorno.

¿Una curiosidad? Antes de iniciar el proyecto se realizó un relevamiento completo de todos los árboles del predio y la arquitectura se diseñó alrededor de ellos, sin tocar ninguno. El resultado es un refugio que convive en perfecta armonía con la tierra, la luz y el paisaje.

Punta del Este no para de sorprender

En el paradisíaco lugar, el PR Leo Mateu organizó una noche en donde se disfrutó de una velada descontracturada inmersa en la majestuosidad del lugar. Una noche perfecta que combinó el set de la top model internacional y Dj Daniela Urzi, una propuesta gastronómica de altísimo nivel, y un grata sensación de bienestar.

Rodeados de naturaleza, bordeando una larga piscina creada alrededor de un gran árbol que será icono de este bosque encantado, el PR y director de la agencia REDCARPET recibió a sus amigos junto a Mariano Escobar, y Martina, Kenny y Hernán Tebele propietarios de Kemay.

Jorge Brito y Gabriela Vaca Guzmán, Nicolás Repetto y Florencia Raggi. Martín Palermo y Jessica Geneux, Benjamín Vicuña y Anita Espadasín, Federico Bonomi y Cynthia Kern, Alejandro Pueyrredón y Dolores Trull, Claudio Cerini y Belén Ferreyra, Paula Trapani y Sebastian Loketec, Federico Fernandez Prieto y Victoria Arandia, Natalia Antolin y Eber Migues, Luly Drozdek y Hernán Nisenbaum, Ignacio Munafo y Natalia Gordlo, el español Oscar Guzmán y Regina Leite, Diego Wellman y Brenda Capello, Alejandro Sotelo y Caro Cimalardo, y Rulo Shijman dijeron presente.

Empresarios como Ivana Dip -Ceo de BMW Group-, Alejandra Coto y Luis Videla, Osvaldo Brucco, Roberto Bherens, Pablo Veloso, Lupe García, Miguel Zarzur y José Esteves, entre muchos otros, disfrutaron de una noche única en José Ignacio.

Los asistentes pudieron disfrutar del arte de Flavia Da Rin, que actualmente expone en la Galería Tomás Redrado, ubicada en la recepción del espacio.

Mas de 250 invitados amantes de la naturaleza y el bosque, que degustaron las exquisiteces propuestas por el lugar, con vinos frescos y modernos como Hippie Love de Ernesto Catena, y la coctelería premium de altísimo nivel de Ramiro Ferreri.

¡No te pierdas la galería de Sociales!

Yannik, Martina y Hernan Tebele propietarios de KEMAY
Yannik, Martina y Hernán Tebele propietarios de Kemay.

@rsfotosOK_17562 kemay
Un evento extremadamente top: disfrute total en el corazón de José Ignacio.

MND08515 kemay
Jorge Brito y Gabriela Vaca Guzmán.

Benjamin Vicuña y ANtita Espasandin kemay
Benjamin Vicuña y Anita Espasandin.

Alejandra Coto y Luis Videla kemay
Alejandra Coto y Luis Videla.

Amigos de REDCARPET kemay
Las noches de Punta del Este en los primeros días de enero son épicas.

Alejandro Sotelo y Caro Cimalardo kemay
Alejandro Sotelo y Caro Cimalardo.

Benjamin Vicuña, Martin Palermo, Leo Mateu y Nico Repetto kemay
Benjamín Vicuña, Martín Palermo, Leo Mateu y Nico Repetto.

Cecilia gonzalez y Belen Ferreyra kemay
Cecilia González y Belén Ferreyra.

Dolores Trull y Alejandro Pueyrredon kemay
Dolores Trull y Alejandro Pueyrredón.

Daniela Urzi DJ kemay
Daniela Urzi DJ

Cinthya Boffano y Osvaldo Brucco kemay
Cinthya Boffano y Osvaldo Brucco.

@rsfotosOK_17533
Nico, Florencia, Benjamín y Anita junto a Benicio Vicuña.

Diego Wellman y Brenda Capello kemay
Diego Wellman y Brenda Capello.

DJI_20260113223859_0109_D KEMAY
Fue una de las fiestas más exclusivas de la temporada.

Claudio Cerini y Belen Ferreyra kemay
Claudio Cerini y Belén Ferreyra.

Cecilia Gonzalez, Juli Aubert y Cinthya Boffano kemay
Cecilia González, Juli Aubert y Cinthya Boffano.

DANIELA URZI kemay
Daniela Urzi.

KEMAY DJI_20260113223930_0111_D
Un momento espectacular en Punta del Este.

El español Oscar Guzman y su mujer Regine Leite kemay
El español Oscar Guzman y su mujer Regine Leite.

Federico Bonomi y Cynthia Kern kemay
Federico Bonomi y Cynthia Kern.

Dolores Trull kemay
Dolores Trull.

Florencia Raggi, Leo Mateu, Anita Espasandin y Benjamin Vicuña kemay
Florencia Raggi, Leo Mateu, Anita Espasandin y Benjamin Vicuña.

Hernan Tebele y Tomas Redrado kemay
Hernán Tebele y Tomás Redrado.

Federico Bonomi y Jorge Brito kemay
Federico Bonomi y Jorge Brito.

Florencia Raggi, Nico Repetto, Cecilia Gonzalez y Leo Mateu kemay
Florencia Raggi, Nico Repetto, Cecilia Gonzalez y Leo Mateu.

Hernan Tevele y amigas kemay
Hernán Tebele y un grupo de amigas.

Ignacio Munafo y Natalia Gordillo kemay
Ignacio Munafó y Natalia Gordillo.

Jessica Mayo y Hernan Tebele kemay
Jessica Mayo y Hernán Tebele.

Leo Mateu, Gabriela Vaca Guzman y Jorge Brito kemay
Leo Mateu, Gabriela Vaca Guzmán y Jorge Brito.

La artista Wiki Pirela y Franco Cosentino kemay
La artista Wiki Pirela y Franco Cosentino.

Leo Mateu y Daniela Urzi kemay
Leo Mateu y Daniela Urzi.

Luly Drozdek kemay
Luly Drozdek.

Leo Mateu y Martin Palermo kemay
Leo Mateu y Martín Palermo.

Leo Mateu, Nico Repetto y Florencia Raggi kemay
Leo Mateu, Nico Repetto y Florencia Raggi.

Mariano Escobar, Yannik y Hernan Tebele kemay
Mariano Escobar, Yannik y Hernán Tebele.

Martin Palermo, junto a su mujer Jessica Geneux y su hijo Gianluca kemay
Martín Palermo, junto a su mujer Jessica Geneux y su hijo Gianluca.

Miguel Zarzur y Jose Esteves kemay
Miguel Zarzur y José Esteves.

MND08435 kemay
El color vivo y claro para los outfits, la opción siempre presente en el verano.

Natalia Antolin kemay
Natalia Antolin.

Ramiro Ferreri, rodeado por Lupe Garcia y equipo gastronomico kemay
Ramiro Ferreri, rodeado por Lupe García y el equipo gastronómico.

Nico Repetto y Martin Palermo kemay
Nico Repetto y Martín Palermo.

Paula Trapani y Sebastian Loketek kemay
Paula Trapani y Sebastián Loketek.

Pablo Veloso junto a ANgie Diaz y Franca Veloso kemay
Pablo Veloso junto a Angie Diaz y Franca Veloso.

MND08503 kemay
Party total en Kemay.

MND08439 kemay
Reunión de amigos captada por el flash.

Rulo Schijman kemay
Rulo Schijman.

Yanina Escrepante y amigos 1 kemay
Yanina Escrepante salió con amigos al evento de Kemay.

