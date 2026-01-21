Empresarios, deportistas y famosos top en Punta del Este: mirá qué evento los reunió

Martín Palermo, Benjamín Vicuña, Nico Repetto y Jorge Brito y sus parejas fueron de los primeros rostros conocidos en llegar, con sus parejas, a un evento en donde reinó la armonía y el buen gusto: la presentación de Kemay en José Ignacio.
Kemay Hotel Boutique es un espacio donde la naturaleza y el arte se funden en una experiencia de sofisticación auténtica. Frente a la serenidad del océano y rodeado por un bosque nativo cuidadosamente preservado, Kemay fue concebido desde un profundo respeto por su entorno.
¿Una curiosidad? Antes de iniciar el proyecto se realizó un relevamiento completo de todos los árboles del predio y la arquitectura se diseñó alrededor de ellos, sin tocar ninguno. El resultado es un refugio que convive en perfecta armonía con la tierra, la luz y el paisaje.
Punta del Este no para de sorprender
En el paradisíaco lugar, el PR Leo Mateu organizó una noche en donde se disfrutó de una velada descontracturada inmersa en la majestuosidad del lugar. Una noche perfecta que combinó el set de la top model internacional y Dj Daniela Urzi, una propuesta gastronómica de altísimo nivel, y un grata sensación de bienestar.
Rodeados de naturaleza, bordeando una larga piscina creada alrededor de un gran árbol que será icono de este bosque encantado, el PR y director de la agencia REDCARPET recibió a sus amigos junto a Mariano Escobar, y Martina, Kenny y Hernán Tebele propietarios de Kemay.
Jorge Brito y Gabriela Vaca Guzmán, Nicolás Repetto y Florencia Raggi. Martín Palermo y Jessica Geneux, Benjamín Vicuña y Anita Espadasín, Federico Bonomi y Cynthia Kern, Alejandro Pueyrredón y Dolores Trull, Claudio Cerini y Belén Ferreyra, Paula Trapani y Sebastian Loketec, Federico Fernandez Prieto y Victoria Arandia, Natalia Antolin y Eber Migues, Luly Drozdek y Hernán Nisenbaum, Ignacio Munafo y Natalia Gordlo, el español Oscar Guzmán y Regina Leite, Diego Wellman y Brenda Capello, Alejandro Sotelo y Caro Cimalardo, y Rulo Shijman dijeron presente.
Empresarios como Ivana Dip -Ceo de BMW Group-, Alejandra Coto y Luis Videla, Osvaldo Brucco, Roberto Bherens, Pablo Veloso, Lupe García, Miguel Zarzur y José Esteves, entre muchos otros, disfrutaron de una noche única en José Ignacio.
Los asistentes pudieron disfrutar del arte de Flavia Da Rin, que actualmente expone en la Galería Tomás Redrado, ubicada en la recepción del espacio.
Mas de 250 invitados amantes de la naturaleza y el bosque, que degustaron las exquisiteces propuestas por el lugar, con vinos frescos y modernos como Hippie Love de Ernesto Catena, y la coctelería premium de altísimo nivel de Ramiro Ferreri.