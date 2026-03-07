Sol Pérez llevó el cuero al extremo con este outfit rockero

Sol Pérez impactó con un look de cuero total black y posó con su hijo Marco: “Su look es mejor que el mío”.

La panelista de Gran Hermano, Sol Pérez, apareció con un poderoso total black de cuero con una impronta rockera muy marcada. Sin embargo, esta vez el foco no se posó únicamente en ella, a su lado estuvo Marco, su bebé de casi un año.

En el posteo, además de mostrarse radiante antes de entrar a grabar el programa, dejó ver la ternura de un instante cotidiano con su hijo alzado en brazos. Sol escribió: “Hoy tengo un compañero especial y su look es mejor que el mío”.

En términos de moda, Sol eligió un conjunto full cuero en negro absoluto. La pieza central fue una micromini con tajo que se combinó con un chaleco corto de cuero con cierres metálicos, y que dejó parte de la piel al descubierto. El resultado fue una reinterpretación del uso del cuero, con una dosis de actitud que la panelista supo llevar con total naturalidad.

En cuanto a los accesorios, Sol lució unas botas largas acordonadas al tono, que extendieron visualmente su figura y reforzaron el espíritu rockero del look. A eso le sumó una red con brillos colocada sobre la cabeza y, como broche final, eligió anteojos tipo futuristas, un accesorio que terminó de construir una estética potente y moderna, perfecto para el clima televisivo del prime time.

Por su lado, Marco lució un outfit simple y adorable de jean clásico y una remera con la icónica lengua de los Rolling Stones estampada al frente. Una combinación que evocó el espíritu del rock más clásico, pero en versión mini.