Presenta:

Estilo

|

noche de las reinas

Todas las fotos de la Noche de las Reinas con figuras de la política y del espectáculo

Más de 800 invitados participaron del exclusivo evento organizado por Sancor Seguros junto a Park Hyatt en el marco de la Vendimia.

Gema Gallardo Accardi

Gema Gallardo Accardi

No te pierdas al final de la nota, todas las fotos de la Noche de las Reinas.

No te pierdas al final de la nota, todas las fotos de la Noche de las Reinas.

MDZ / Maru Mena

En el marco de la 90° edición de la Fiesta Nacional de la Vendimia, el Park Hyatt Mendoza fue escenario de una nueva edición de la tradicional Noche de las Reinas, un evento que reúne cada año a destacadas figuras de la política, el empresariado, el espectáculo y los medios de comunicación.

La velada, organizada por Sancor Seguros junto al lujoso hotel, se realizó el viernes 6 y convocó a más de 800 invitados que disfrutaron de un exclusivo cóctel acompañado por vinos de reconocidas bodegas.

Como sucede desde hace casi tres décadas, la celebración tuvo como objetivo homenajear a las reinas departamentales que compiten por la corona nacional de la Vendimia, en una noche que combina tradición, cultura y encuentro social en uno de los eventos más destacados de la agenda vendimial.

noche de las reinas (4)
Jorge Rojas le ofreció una serenata a las reinas de la Vendimia.

Jorge Rojas le ofreció una serenata a las reinas de la Vendimia.

Presencia de autoridades y figuras destacadas

Entre los asistentes se destacaron importantes referentes de la política nacional y provincial. El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, participó de la velada junto a la vicegobernadora Hebe Casado.

También estuvo presente el diputado nacional Luis Petri, quien asistió acompañado por su pareja, la periodista Cristina Pérez. A ellos se sumaron legisladores, intendentes y representantes de distintos sectores institucionales de la provincia.

En el evento también se vio a la actual diputada nacional por La Libertad Avanza, Virginia Gallardo, así como a figuras del mundo del espectáculo y periodistas de medios nacionales que llegaron especialmente a Mendoza para cubrir las celebraciones vendimiales.

Entre los invitados más reconocidos también se destacó la presencia del conductor Marley, quien compartió la noche con autoridades, empresarios y referentes del ámbito cultural.

El show artístico estuvo a cargo del reconocido cantante Jorge Rojas, quien brindó un concierto en una noche marcada por el glamour, la tradición y el espíritu festivo que caracteriza a la Vendimia.

Embed - Sancor Seguro Petri

Las protagonistas de la Vendimia

Como cada año, las grandes protagonistas de la noche fueron las representantes vendimiales. Participaron del evento las 18 reinas departamentales que aspiran a convertirse en la próxima Reina Nacional de la Vendimia.

También estuvieron presentes la actual Reina Nacional de la Vendimia, Alejandrina Funes, y la virreina Sofía Perfumo, quienes acompañaron la velada y compartieron con las candidatas uno de los momentos más importantes de la agenda previa al acto central.

Embed - Jorge Rojas

La Noche de las Reinas se ha consolidado como uno de los encuentros más emblemáticos del calendario vendimial, ya que permite reunir en un mismo espacio a las representantes de cada departamento en una celebración que destaca la tradición vitivinícola de Mendoza.

Mirá quiénes asistieron a la Noche de las Reinas

cornejo y autoridades de sancor
Carlos Casto, presidente de Sancor Seguros junto al gobernador Alfredo Cornejo y Alejandro Simon, CEO del Grupo Sancor Seguros.

Carlos Casto, presidente de Sancor Seguros junto al gobernador Alfredo Cornejo y Alejandro Simon, CEO del Grupo Sancor Seguros.

sancor seguro y luis petri
El diputado nacional Luis Petri, la periodista Cristina Pérez y autoridades del Grupo Sancor Seguros.

El diputado nacional Luis Petri, la periodista Cristina Pérez y autoridades del Grupo Sancor Seguros.

noche de las reinas (8)
Las candidatas departamentales llegaron a Hyatt luego de la Vía Blanca.

Las candidatas departamentales llegaron a Hyatt luego de la Vía Blanca.

sancor seguros
Federico Pernuzzi y Carlos Casto.

Federico Pernuzzi y Carlos Casto.

luis petri y cristina perez
Luis Petri y Cristina Pérez.

Luis Petri y Cristina Pérez.

noche de las reinas (6)
Jorge Rojas rodeado de periodistas de Buenos Aires e invitadas especiales.

Jorge Rojas rodeado de periodistas de Buenos Aires e invitadas especiales.

noche de las reinas (5)
Emir Andraos, intendente de Tunuyán, y Flor Destefanis, intendenta de Santa Rosa. Ambos acompañados por sus respectivas parejas.

Emir Andraos, intendente de Tunuyán, y Flor Destefanis, intendenta de Santa Rosa. Ambos acompañados por sus respectivas parejas.

noche de las reinas jorge rojas
Laura Carbonari y Jorge Rojas.

Laura Carbonari y Jorge Rojas.

noche de las reinas (7)
Alejandrina Funes y Sofía Perfumo, reina y virreina de la Vendimia 2025.

Alejandrina Funes y Sofía Perfumo, reina y virreina de la Vendimia 2025.

noche de las reinas (11)
El intendente Diego Costarelli, el gobernador Alfredo Cornejo y el presidente de la UCR, Andrés Lombardi.

El intendente Diego Costarelli, el gobernador Alfredo Cornejo y el presidente de la UCR, Andrés Lombardi.

noche de las reinas (12)
Las periodista Carmela Bárbaro, Romina Manguel y María Eugenia Duffard.

Las periodista Carmela Bárbaro, Romina Manguel y María Eugenia Duffard.

noche de las reinas (13)
Esteban Allasino, intendente de Luján de Cuyo, junto al intendente de Guaymallén, Marcos Calvente.

Esteban Allasino, intendente de Luján de Cuyo, junto al intendente de Guaymallén, Marcos Calvente.

noche de reinas (2)
Más de 800 personas asistieron a la Noche de las Reinas.

Más de 800 personas asistieron a la Noche de las Reinas.

hebe casado
La vicegobernadora Hebe Casado junto a Miguel Urmeneta, Gabriela Ferrucci y Patricia Durán.

La vicegobernadora Hebe Casado junto a Miguel Urmeneta, Gabriela Ferrucci y Patricia Durán.

noche de las reinas (14)
Carolina Uceda y Alexandra Gebarski.

Carolina Uceda y Alexandra Gebarski.

noche de las reinas (16)
Guillermo Castellino y Emiliano Tejada, secretario general de Uthgra Mendoza.

Guillermo Castellino y Emiliano Tejada, secretario general de Uthgra Mendoza.

noche de las reinas (17)
Agustín Pravatta y Daniel de la Torre.

Agustín Pravatta y Daniel de la Torre.

noche de las reinas (18)
Jimena y Eduardo.

Jimena y Eduardo.

noche de las reinas (20)
Cristian Pallotti, Ángel Campanella y Juan Lara.

Cristian Pallotti, Ángel Campanella y Juan Lara.

noche de las reinas (21)
Marisol Ramirez y Nicolás García.

Marisol Ramirez y Nicolás García.

noche de las reinas virgina gallardo
Virginia Gallardo junto a un grupo de diputadas de la Libertad Avanza de diferentes provincias.

Virginia Gallardo junto a un grupo de diputadas de la Libertad Avanza de diferentes provincias.

jorge rojas (2)
Jorge Rojas y su banda ofrecieron un concierto a los asistentes.

Jorge Rojas y su banda ofrecieron un concierto a los asistentes.

marley
Fede Hoffmann y Marley.

Fede Hoffmann y Marley.

noche de las reinas (22)
Esteban Allasino y Poli Ávalos.

Esteban Allasino y Poli Ávalos.

noche de las reinas (23)
Gabriel Canci, los reyes de la Vendimia para Todos y drag queens y Paula Spinello, coordinadora de los reyes.

Gabriel Canci, los reyes de la Vendimia para Todos y drag queens y Paula Spinello, coordinadora de los reyes.

noche de las reinas (24)
Paloma Seguí y Marcos Elgueta.

Paloma Seguí y Marcos Elgueta.

noche de las reinas (25)
Alejandro Gullé y Dalmiro Garay.

Alejandro Gullé y Dalmiro Garay.

noche de las reinas (26)
Federico Pernuzzi, Enso Olocco, Alfredo Panella y Sergio Montaña.

Federico Pernuzzi, Enso Olocco, Alfredo Panella y Sergio Montaña.

noche de las reinas (2)
noche de las reinas (3)
noche de las reinas (9)
noche de reinas

Archivado en

Notas Relacionadas