Todas las fotos de la Noche de las Reinas con figuras de la política y del espectáculo

En el marco de la 90° edición de la Fiesta Nacional de la Vendimia, el Park Hyatt Mendoza fue escenario de una nueva edición de la tradicional Noche de las Reinas, un evento que reúne cada año a destacadas figuras de la política, el empresariado, el espectáculo y los medios de comunicación.
La velada, organizada por Sancor Seguros junto al lujoso hotel, se realizó el viernes 6 y convocó a más de 800 invitados que disfrutaron de un exclusivo cóctel acompañado por vinos de reconocidas bodegas.
Como sucede desde hace casi tres décadas, la celebración tuvo como objetivo homenajear a las reinas departamentales que compiten por la corona nacional de la Vendimia, en una noche que combina tradición, cultura y encuentro social en uno de los eventos más destacados de la agenda vendimial.
Presencia de autoridades y figuras destacadas
Entre los asistentes se destacaron importantes referentes de la política nacional y provincial. El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, participó de la velada junto a la vicegobernadora Hebe Casado.
También estuvo presente el diputado nacional Luis Petri, quien asistió acompañado por su pareja, la periodista Cristina Pérez. A ellos se sumaron legisladores, intendentes y representantes de distintos sectores institucionales de la provincia.
En el evento también se vio a la actual diputada nacional por La Libertad Avanza, Virginia Gallardo, así como a figuras del mundo del espectáculo y periodistas de medios nacionales que llegaron especialmente a Mendoza para cubrir las celebraciones vendimiales.
Entre los invitados más reconocidos también se destacó la presencia del conductor Marley, quien compartió la noche con autoridades, empresarios y referentes del ámbito cultural.
El show artístico estuvo a cargo del reconocido cantante Jorge Rojas, quien brindó un concierto en una noche marcada por el glamour, la tradición y el espíritu festivo que caracteriza a la Vendimia.
Las protagonistas de la Vendimia
Como cada año, las grandes protagonistas de la noche fueron las representantes vendimiales. Participaron del evento las 18 reinas departamentales que aspiran a convertirse en la próxima Reina Nacional de la Vendimia.
También estuvieron presentes la actual Reina Nacional de la Vendimia, Alejandrina Funes, y la virreina Sofía Perfumo, quienes acompañaron la velada y compartieron con las candidatas uno de los momentos más importantes de la agenda previa al acto central.
La Noche de las Reinas se ha consolidado como uno de los encuentros más emblemáticos del calendario vendimial, ya que permite reunir en un mismo espacio a las representantes de cada departamento en una celebración que destaca la tradición vitivinícola de Mendoza.