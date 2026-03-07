Todas las fotos de la Noche de las Reinas con figuras de la política y del espectáculo

En el marco de la 90° edición de la Fiesta Nacional de la Vendimia , el Park Hyatt Mendoza fue escenario de una nueva edición de la tradicional Noche de las Reinas , un evento que reúne cada año a destacadas figuras de la política, el empresariado, el espectáculo y los medios de comunicación.

La velada, organizada por Sancor Seguros junto al lujoso hotel, se realizó el viernes 6 y convocó a más de 800 invitados que disfrutaron de un exclusivo cóctel acompañado por vinos de reconocidas bodegas.

Como sucede desde hace casi tres décadas, la celebración tuvo como objetivo homenajear a las reinas departamentales que compiten por la corona nacional de la Vendimia, en una noche que combina tradición, cultura y encuentro social en uno de los eventos más destacados de la agenda vendimial.

Entre los asistentes se destacaron importantes referentes de la política nacional y provincial. El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo , participó de la velada junto a la vicegobernadora Hebe Casado .

Jorge Rojas le ofreció una serenata a las reinas de la Vendimia.

También estuvo presente el diputado nacional Luis Petri , quien asistió acompañado por su pareja, la periodista Cristina Pérez . A ellos se sumaron legisladores, intendentes y representantes de distintos sectores institucionales de la provincia.

En el evento también se vio a la actual diputada nacional por La Libertad Avanza, Virginia Gallardo, así como a figuras del mundo del espectáculo y periodistas de medios nacionales que llegaron especialmente a Mendoza para cubrir las celebraciones vendimiales.

Entre los invitados más reconocidos también se destacó la presencia del conductor Marley, quien compartió la noche con autoridades, empresarios y referentes del ámbito cultural.

El show artístico estuvo a cargo del reconocido cantante Jorge Rojas, quien brindó un concierto en una noche marcada por el glamour, la tradición y el espíritu festivo que caracteriza a la Vendimia.

Embed - Sancor Seguro Petri

Las protagonistas de la Vendimia

Como cada año, las grandes protagonistas de la noche fueron las representantes vendimiales. Participaron del evento las 18 reinas departamentales que aspiran a convertirse en la próxima Reina Nacional de la Vendimia.

También estuvieron presentes la actual Reina Nacional de la Vendimia, Alejandrina Funes, y la virreina Sofía Perfumo, quienes acompañaron la velada y compartieron con las candidatas uno de los momentos más importantes de la agenda previa al acto central.

Embed - Jorge Rojas

La Noche de las Reinas se ha consolidado como uno de los encuentros más emblemáticos del calendario vendimial, ya que permite reunir en un mismo espacio a las representantes de cada departamento en una celebración que destaca la tradición vitivinícola de Mendoza.

Mirá quiénes asistieron a la Noche de las Reinas

cornejo y autoridades de sancor Carlos Casto, presidente de Sancor Seguros junto al gobernador Alfredo Cornejo y Alejandro Simon, CEO del Grupo Sancor Seguros. MDZ / Maru Mena

sancor seguro y luis petri El diputado nacional Luis Petri, la periodista Cristina Pérez y autoridades del Grupo Sancor Seguros. MDZ/ Maru Mena

noche de las reinas (8) Las candidatas departamentales llegaron a Hyatt luego de la Vía Blanca. MDZ/ Maru Mena

sancor seguros Federico Pernuzzi y Carlos Casto. MDZ / Maru Mena

luis petri y cristina perez Luis Petri y Cristina Pérez. MDZ / Maru Mena

noche de las reinas (6) Jorge Rojas rodeado de periodistas de Buenos Aires e invitadas especiales. MDZ / Maru Mena

noche de las reinas (5) Emir Andraos, intendente de Tunuyán, y Flor Destefanis, intendenta de Santa Rosa. Ambos acompañados por sus respectivas parejas. MDZ / Maru Mena

noche de las reinas jorge rojas Laura Carbonari y Jorge Rojas. MDZ / Maru Mena

noche de las reinas (7) Alejandrina Funes y Sofía Perfumo, reina y virreina de la Vendimia 2025. MDZ / Maru Mena

noche de las reinas (11) El intendente Diego Costarelli, el gobernador Alfredo Cornejo y el presidente de la UCR, Andrés Lombardi. MDZ / Maru Mena

noche de las reinas (12) Las periodista Carmela Bárbaro, Romina Manguel y María Eugenia Duffard. MDZ / Maru Mena

noche de las reinas (13) Esteban Allasino, intendente de Luján de Cuyo, junto al intendente de Guaymallén, Marcos Calvente. MDZ / Maru Mena

noche de reinas (2) Más de 800 personas asistieron a la Noche de las Reinas. MDZ / Maru Mena

hebe casado La vicegobernadora Hebe Casado junto a Miguel Urmeneta, Gabriela Ferrucci y Patricia Durán. MDZ / Maru Mena

noche de las reinas (14) Carolina Uceda y Alexandra Gebarski. MDZ / Maru Mena

noche de las reinas (16) Guillermo Castellino y Emiliano Tejada, secretario general de Uthgra Mendoza. MDZ / Maru Mena

noche de las reinas (17) Agustín Pravatta y Daniel de la Torre. MDZ / Maru Mena

noche de las reinas (18) Jimena y Eduardo. MDZ / Maru Mena

noche de las reinas (20) Cristian Pallotti, Ángel Campanella y Juan Lara. MDZ / Maru Mena

noche de las reinas (21) Marisol Ramirez y Nicolás García. MDZ / Maru Mena

noche de las reinas virgina gallardo Virginia Gallardo junto a un grupo de diputadas de la Libertad Avanza de diferentes provincias. MDZ / Maru Mena

jorge rojas (2) Jorge Rojas y su banda ofrecieron un concierto a los asistentes. MDZ / Maru Mena

marley Fede Hoffmann y Marley. MDZ / Maru Mena

noche de las reinas (22) Esteban Allasino y Poli Ávalos. MDZ / Maru Mena

noche de las reinas (23) Gabriel Canci, los reyes de la Vendimia para Todos y drag queens y Paula Spinello, coordinadora de los reyes. MDZ / Maru Mena

noche de las reinas (24) Paloma Seguí y Marcos Elgueta. MDZ / Maru Mena

noche de las reinas (25) Alejandro Gullé y Dalmiro Garay. MDZ / Maru Mena

noche de las reinas (26) Federico Pernuzzi, Enso Olocco, Alfredo Panella y Sergio Montaña. MDZ / Maru Mena

noche de las reinas (2)

noche de las reinas (3)

noche de las reinas (9)