Sunset, cachengue y onda: todas las fotos de una fiesta cool en Isidris

Si bien la movida electrónica crece en Mendoza, el cachengue también es rey a la hora del sunset. Mirá todas las fotos de una jornada con toda la onda.

El sunset en Mendoza se consolidó como el plan social por excelencia para las tardes-noches de verano, combinando música electrónica o cachengue, gastronomía, y paisajes de viñedos o montaña. Ya salir tipo dos de la mañana, tan de moda hace unos años, no va más.

Es que la noche mendocina perdió frente a la nueva hora que se puso de moda para divertirse: el atardecer, el momento de la caída del sol.

Un sunset de carnaval Le quedaban pocos días al 2025, y cuando parecía que el año se cerraba, una fiesta tremenda dio que hablar: la presentación de Emmanuel Horvilleur, en el primer Isidris Sunset en Puesto del Indio.

Puesto del Indio, un santuario de montaña que combina gastronomía, vistas espectaculares y una atmósfera única a pocos minutos de la ciudad; reunió a grupos de amigos y también a parejas que quisieron mover las caderas con todas las pilas en este mes de febrero.

Es que, para celebrar el carnaval, llegaron a Mendoza los DJs Meme Bouquet con un vibrante House Set y Cele Arrabal con un set de funny music, asegurando una noche llena de ritmo para bailar.