Presenta:

Estilo

|

sunset

Sunset, cachengue y onda: todas las fotos de una fiesta cool en Isidris

Si bien la movida electrónica crece en Mendoza, el cachengue también es rey a la hora del sunset. Mirá todas las fotos de una jornada con toda la onda.

Federico Croce

Federico Croce

_MAL9883

El sunset en Mendoza se consolidó como el plan social por excelencia para las tardes-noches de verano, combinando música electrónica o cachengue, gastronomía, y paisajes de viñedos o montaña. Ya salir tipo dos de la mañana, tan de moda hace unos años, no va más.

Es que la noche mendocina perdió frente a la nueva hora que se puso de moda para divertirse: el atardecer, el momento de la caída del sol.

Te Podría Interesar

Un sunset de carnaval

Le quedaban pocos días al 2025, y cuando parecía que el año se cerraba, una fiesta tremenda dio que hablar: la presentación de Emmanuel Horvilleur, en el primer Isidris Sunset en Puesto del Indio.

Puesto del Indio, un santuario de montaña que combina gastronomía, vistas espectaculares y una atmósfera única a pocos minutos de la ciudad; reunió a grupos de amigos y también a parejas que quisieron mover las caderas con todas las pilas en este mes de febrero.

Es que, para celebrar el carnaval, llegaron a Mendoza los DJs Meme Bouquet con un vibrante House Set y Cele Arrabal con un set de funny music, asegurando una noche llena de ritmo para bailar.

MDZ Sociales dijo presente, y te muestra varias instantáneas de una jornada súper cool.

No te pierdas la galería de fotos, a continuación:

_MAL9360
Sebastián Sottano, Laura Sanz, Jimena Mauri, Puli Alemán y Luchi Aubone.

Sebastián Sottano, Laura Sanz, Jimena Mauri, Puli Alemán y Luchi Aubone.

IMG_3295
Meme Bouquet, Mery del Cerro, Mica Dubra y Agustín Vila.

Meme Bouquet, Mery del Cerro, Mica Dubra y Agustín Vila.

_MAL9634
Florencia Falasco, una diosa en pleno dancing.

Florencia Falasco, una diosa en pleno dancing.

Dj Aqua (1)
DJ Aqua abrió el juego.

DJ Aqua abrió el juego.

Dj Aqua (2)
El sunset y el verano en Mendoza van de la mano.

El sunset y el verano en Mendoza van de la mano.

_MAL8951
¡Llegando!

¡Llegando!

Cele Arrabal (2)
Cele Arrabal, una genia absoluta.

Cele Arrabal, una genia absoluta.

_MAL8968
Lisandro Rosales, Sofía Sottano, Rodrigo Forsat y Carolina Pérez.

Lisandro Rosales, Sofía Sottano, Rodrigo Forsat y Carolina Pérez.

_MAL9628
Ramiro Alonso y Osvaldo Pritz.

Ramiro Alonso y Osvaldo Pritz.

Meme Bouquet (2)
Meme Bouquet, la estrella de la night.

Meme Bouquet, la estrella de la night.

_MAL9367
Noche de amigas en Puesto del Indio.

Noche de amigas en Puesto del Indio.

_MAL9618
Diego Dumit y su esposa se encontraron con Rosana Cordero y Claudio Di Césare.

Diego Dumit y su esposa se encontraron con Rosana Cordero y Claudio Di Césare.

_MAL9657
Francisca Iñarra Iraegui, Fernanda Sancho, Valentina Casnati, Olivia Muñiz, Carolina Panella, Lucía Fahnoe y Clara Correas.

Francisca Iñarra Iraegui, Fernanda Sancho, Valentina Casnati, Olivia Muñiz, Carolina Panella, Lucía Fahnoe y Clara Correas.

_MAL9879
Agostina Majul, Rodrigo Isgró, Toti Goldman, Agus Vargas, Agustina Jara y María Vargas.

Agostina Majul, Rodrigo Isgró, Toti Goldman, Agus Vargas, Agustina Jara y María Vargas.

_MAL9654
Flor Falasco y Catalina Mori.

Flor Falasco y Catalina Mori.

_MAL9114
Tentadas con el merchandising.

Tentadas con el merchandising.

_MAL9371
Ellos estaban listos para disfrutar de una noche a puro cachengue.

Ellos estaban listos para disfrutar de una noche a puro cachengue.

_MAL8949
Las nubes no opacaron la onda de la jornada.

Las nubes no opacaron la onda de la jornada.

_MAL9626
Cecilia Abaca, súper divertida con Alfredo Checchia y un amigo.

Cecilia Abaca, súper divertida con Alfredo Checchia y un amigo.

_MAL9883
Paula Gómez, Catalina Ghisolfi, Mela Rooney, Mariana Barbera, Natacha Santander, Ivana Pekerman, Chuni Mastronardi y Gisela Casa.

Paula Gómez, Catalina Ghisolfi, Mela Rooney, Mariana Barbera, Natacha Santander, Ivana Pekerman, Chuni Mastronardi y Gisela Casa.

_MAL9388
El denim, un must que nunca pasa de moda.

El denim, un must que nunca pasa de moda.

_MAL9244
Ella eligió brindar con un buen vino mendocino.

Ella eligió brindar con un buen vino mendocino.

Cele Arrabal (1)
Todos destacaron la energía increíble de Cele Arrabal.

Todos destacaron la energía increíble de Cele Arrabal.

_MAL9428
Muchos eligieron los spots fotográficos para inmortalizar un momento.

Muchos eligieron los spots fotográficos para inmortalizar un momento.

IMG_3297
Meme y Mery del Cerro, súper simpáticos.

Meme y Mery del Cerro, súper simpáticos.

_MAL9484
El solo de saxo levantó aplausos.

El solo de saxo levantó aplausos.

_MAL9510
Ellas eligieron el total black.

Ellas eligieron el total black.

Meme Bouquet (1)
De la mano de Meme Bouquet, la noche en Isidris fue un cachengue hermoso.

De la mano de Meme Bouquet, la noche en Isidris fue un cachengue hermoso.

_MAL9213
El vino en vaso, descontracturado y cercano.

El vino en vaso, descontracturado y cercano.

_MAL8954
Una cervecita, siempre es genial para el chill moment.

Una cervecita, siempre es genial para el chill moment.

_MAL9647
¡Catalina se bailó todo!

¡Catalina se bailó todo!

_MAL9782
Un drink... una cerveza... ¡y un brindis!

Un drink... una cerveza... ¡y un brindis!

_MAL9837
Salida de chicos.

Salida de chicos.

_MAL9881
Valentina, Carolina, Lucía, Clara, Francisca y Fernanda: un grupo que se bailó... ¡todo!

Valentina, Carolina, Lucía, Clara, Francisca y Fernanda: un grupo que se bailó... ¡todo!

_MAL9895
Una más de Meme Bouquet, Mery del Cerro, Mica Dubra y Agus Vila.

Una más de Meme Bouquet, Mery del Cerro, Mica Dubra y Agus Vila.

_MAL9890
Los grupos de amigos y el dancing: una constante en los sunsets mendocinos.

Los grupos de amigos y el dancing: una constante en los sunsets mendocinos.

Archivado en

Notas Relacionadas