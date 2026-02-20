La muestra en el museo Fader que celebra una fecha entrañable para los mendocinos

El Museo Provincial de Bellas Artes Emiliano Guiñazú - Casa de Fader abre sus puertas a una muestra patrimonial que recorre la Vendimia.

En el marco del 90° aniversario de la Fiesta Nacional de la Vendimia, una de las celebraciones culturales más emblemáticas de Mendoza, la Subsecretaría de Cultura presenta “Vendimia en el Fader”, una muestra patrimonial que propone un recorrido artístico por la historia, los símbolos y la identidad vendimial. La exposición reúne obras de reconocidos artistas locales y nacionales y se inscribe dentro de una serie de acciones culturales impulsadas para conmemorar nueve décadas de la fiesta máxima de los mendocinos.

La muestra quedará inaugurada a partir de mañana, martes 3 de febrero, en el Museo Provincial de Bellas Artes Emiliano Guiñazú – Casa Fader, ubicado en Mayor Drummond, Luján de Cuyo. La entrada será gratuita, con el objetivo de facilitar el acceso de la comunidad a un patrimonio artístico que dialoga directamente con la historia cultural de la provincia.

Vendimiaa Un recorrido artístico por la identidad vendimial “Vendimia en el Fader” está conformada por más de diez obras que abordan la temática vendimial desde distintas miradas y lenguajes visuales. La exposición propone un recorrido que permite apreciar la diversidad de enfoques con los que el arte ha interpretado, a lo largo del tiempo, el trabajo de la tierra, la celebración popular y los rituales que rodean a la Vendimia.

Entre las técnicas presentes se destacan la serigrafía, la pintura, la xilografía, la litografía y las técnicas mixtas, lo que da cuenta de la riqueza expresiva del patrimonio artístico vinculado a la fiesta. Cada obra aporta una lectura particular, combinando tradición, innovación y sensibilidad estética.

El Museo Fader como escenario simbólico La elección del Museo Provincial de Bellas Artes Emiliano Guiñazú – Casa Fader como sede de la muestra no es casual. Este espacio, considerado uno de los principales referentes del patrimonio artístico de Mendoza, funciona como un marco simbólico para reflexionar sobre la Vendimia no solo como celebración popular, sino también como construcción cultural e histórica.