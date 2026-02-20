Emilia Mernes usa en el fashion week de Nueva York el abrigo que todas querrán este invierno

Desde el front row, Emilia Mernes lució el abrigo más deseado del invierno. No te pierdas las fotos de su look en la nota.

Desde la primera fila de la Semana de la Moda de Nueva York, Emilia Mernes apostó por una pieza que condensó lo que sería el gran statement del invierno 2026.

El eje del estilismo fue un abrigo largo de cuero negro, de silueta estructurada, mangas amplias y cinturón anudado a la cintura. La prenda le marcó la figura sin perder contundencia y le dio esa dosis exacta de dramatismo.

En las imágenes que circularon en redes, se la vio luciendo el cuero trabajado en versión trench o tapado largo, una tendencia que está desplazando a los clásicos paños invernales para ser la textura estrella de la temporada.

Debajo del abrigo, llevó unas botas bucaneras de cuero al tono, logrando un estilismo monocromático que le estilizó la silueta. El look total black funcionó como recurso infalible, pero el verdadero toque fashion estuvo en el cinturón anudado, que nos mostró una de las claves que se verán este invierno: volúmenes amplios equilibrados con cinturas marcadas.