"Es un re p...terío": Martín Cirio hundió a Emilia Mernes y destapó la interna que tiene con María Becerra

Martín Cirio lanzó duras declaraciones sobre el quiebre de la amistad más icónica de la música urbana nacional.

Martín Cirio filtró detalles exclusivos sobre el distanciamiento de las cantantes del momento. / Captura de Youtube - Instagram

El universo del pop urbano argentino está que arde y las esquirlas de una supuesta "guerra fría" entre sus máximas divas acaban de salir a la luz. Mientras el público creía que la sororidad reinaba en los rankings, Martín Cirio encendió el ventilador en una reciente transmisión, asegurando que el vínculo entre Tini Stoessel, María Becerra y Emilia Mernes atraviesa su peor momento.

Qué dijo Martin Cirio sobre la interna entre Becerra y Mernes. Según el streamer, la armonía es cosa del pasado y los conflictos de egos y "traiciones" profesionales habrían dinamitado la relación.

El "p*terío" que divide a María Becerra y Emilia Mernes La bomba explotó cuando Cirio fue consultado por sus seguidores sobre los rumores de distanciamiento. Sin pelos en la lengua, el creador de contenido disparó: “A ver, no lo puedo asegurar porque no lo sé... o sí lo sé... podrían estar hablando de Emilia, acá... podrían estar recontra peleadas o capaz no, o sí... Tejes y manejes... está todo mal”.

portada maria becerra María Becerra dejó de seguir a Emilia Mernes en redes, confirmando que la relación está rota. @mariabecerra El streamer hizo hincapié en que el "unfollow" de María Becerra a la entrerriana no fue un error técnico, sino una señal clara de un conflicto que viene de larga data y que hoy es imposible de ocultar.

Detrás de este quiebre institucional entre las artistas, se esconden versiones sobre problemas con equipos de baile, decisiones corporativas que no cayeron bien y rencores vinculados al pasado amoroso, puntualmente con Rusherking. Según Cirio, el ambiente es hostil: “La realidad es que están todos re peleados, es un re p*terío... Eran como hermanos y ahora no hablan más. Hay información que sí sé porque no la puedo contar”.