Salieron a la luz detalles inéditos de la serie documental de Silvina Luna, que tendrá material nunca visto

A casi tres años de su muerte, la historia de Silvina Luna volverá a escena con una serie documental que promete emocionar. No se tratará solo de un repaso por su carrera, sino de un relato íntimo construido con los propios registros que la actriz dejó grabados antes de partir, con la intención de que su verdad pudiera conocerse algún día.

En Sálvese Quién Pueda, Pía Shaw reveló detalles sobre el material inédito y la etapa de producción en la que se encuentra. Según trascendió, el estreno podría darse a mitad de año y contará con testimonios clave, entre ellos el de Fernando Burlando, quien lleva adelante la causa judicial.

"Era el deseo de Silvina Luna en vida y por supuesto que quedó mucho material. Tuve la oportunidad de poder leer, además acá lo tengo en mis manos, todo el trabajo que hizo el cuerpo médico forense. Si vos supieras los últimos diez años de Silvina lo que fueron. También se va a ver en esta docu donde hablan periodistas, el fiscal de la causa, y Burlando. Es una docuserie donde la vas a ver con el material que ella dejó grabado, que quería que se vea, con amigos. También hay testimonios de pacientes", comentó la comunicadora.

Uno de los aspectos más movilizantes será ese archivo personal que nunca fue difundido: grabaciones realizadas por ella misma para dejar constancia de lo vivido y del mensaje que deseaba transmitir. "Nadie vio ese material, se está terminando la postproducción. Por supuesto que muchos de los que forman parte firmaron un contrato de no pueden contar demasiados detalles, pero van a escucharlo a Ezequiel, su hermano, hablando por primera vez", explicó la periodista.

El entorno más cercano de Luna también formará parte del relato. Entre ellos, Ximena Capristo, quien confirmó que autorizó el uso de imágenes de archivo correspondientes a su paso por Gran Hermano Argentina, donde nació su vínculo. "Yo firmé un documento donde podían pasar mi imagen. En realidad, la parte que van a pasar mía es cuando estamos dentro de la casa de Gran Hermano en el 2001. Cuando nos conocimos", recordó la exparticipante del reality.

"Obviamente que para mí fue muy importante. La extraño mucho al día de hoy. Obviamente, que la recuerdo todos los días. Va a ser muy fuerte cuando veamos esto", añadió Capristo.

Silvina Luna (3).jpg La docuserie tendrá material inédito.

La producción estará dividida en varios episodios y recorrerá los años más duros de su vida, marcados por internaciones y tratamientos médicos, mostrando una faceta mucho más humana y vulnerable. "Va a llevar tiempo, van a ser varios capítulos con voces muy fuertes que van a escuchar, pero sobre todo se la verá a ella. Año tras año esta mujer conoció más guardias de hospitales que todos nosotros juntos", señalaron.

Burlando, por su parte, remarcó la dimensión colectiva del mensaje que la actriz buscó dejar: "Como todas las series documentales que tratan temas que son bisagra en la sociedad, creo que la pérdida de Silvina para mí y para la sociedad es muy dolorosa. Es un mensaje que quería dejar ella. Creo que en esa idea y ese propósito de Silvina, la misión por parte de Ezequiel va a estar cumplida".

Fernando Burlando Fernando Burlando también habló sobre la serie documental de la artista. RS Fotos.

Sobre el hermetismo en torno al proyecto, aclaró: "Obviamente participan muchos, muchas del entorno y de los amigos de Silvina. Nadie vio ese material, se está terminando de grabar. Por supuesto que muchos de los que forman parte firmaron un contrato de no pueden contar demasiados detalles".

Y concluyó: "Va a estar buena. Cumple la verdadera misión que ella quería concretar. Creo que deja un mensaje realmente bueno, productivo, que nos suma a todos como sociedad".