Carlos Rottemberg: "No puedo ser capitalista en el éxito y socialista en el fracaso"

A 48 años de apostar sin interrupciones al teatro en Mar del Plata , Carlos Rottemberg recibió a MDZ en el clásico pasador que elige todos los años para veranear en Playa Grande, mientras supervisaba la producción de sus obras y compartía un momento familiar.

Distinguido por el Consejo Deliberante del partido General Pueyrredón por su aporte histórico a la cultura local, Rottemberg analiza la temporada 2026, el impacto de la crisis económica, el boom de Brasil y otros destinos internacionales, su programa de "precios amigables", el secreto del éxito y la ética profesional, sus peores temporadas y sus proyectos para 2027.

Rottemberg realiza un análisis exhaustivo de la temporada, proyectando que se cerrará con un 15% menos de espectadores respecto a la anterior, sin importar el espectáculo. “Este dato es un termómetro de la clase media”, explica, y agrega que refleja también otras actividades turísticas de Mar del Plata . Entre los factores que influyen menciona el tipo de cambio, que lleva a muchos turistas a elegir destinos internacionales como Brasil o Punta del Este, y reduce el flujo de visitantes locales. Señala además el efecto de Carnaval, que acorta la temporada, y la tendencia de un turismo más “gasolero”.

“La segunda quincena de febrero y marzo tiende a equilibrar los números”, dice. “El boom de Brasil y Punta del Este, junto con un dólar alto, hace que el turista piense en otras opciones. Por eso, proyectamos este descenso, pero sabemos que la temporada nunca se termina de medir hasta marzo”.

Rottemberg explica cómo su programa, en su tercer año, asegura un sector de platea garantizado, sin letra chica y con todas las formas de pago. “La gente pide esas ubicaciones y me parece que está muy bueno. Este programa llegó para quedarse y me honra cómo funciona”, afirma.

Agrega que la transparencia fortalece la relación con el público: “Si la gente confía en vos, vuelve año tras año. No es solo vender una entrada, es generar un vínculo”. Según él, esta estrategia contribuye a que la caída en ventas no sea tan pronunciada como la proyectada.

Mirada sobre la política y el país

Rottemberg reflexiona sobre la situación económica y social de Argentina desde su rol como empresario privado: “No hablo del Estado, mi trabajo es conquistar al público. No puedo ser capitalista en el éxito y socialista en el fracaso”. Aclara que no depende de gobiernos ni de políticos para sostener su actividad: “Nunca vendí una entrada al Estado ni trabajé para un gobierno esperando que resolviera la temporada. Mi responsabilidad es con mi público y con quienes trabajan conmigo”.

Sobre política y patriotismo, dice: “No soy patriota en el sentido de tirarme por cargos, pero hay muchos patriotas en todas partes, gente que hace su tarea con ética y responsabilidad. Me sorprende cómo algunos se tiran los cargos, pero los que actúan con principios son los que construyen una sociedad mejor”.

Sobre la grieta, Rottemberg insiste: “La verdadera grieta no es política, es ética: la sociedad se divide entre los que cumplen con su palabra y los que no, los que respetan la responsabilidad y los que se aprovechan”. Y sobre la crisis económica y social, subraya: “Vivimos en crisis permanente, pero cada uno puede ponerle ética a su trabajo, cumplir con los deberes, generar empleo y cuidar a la gente. Ese es el camino para un clima social más seguro y justo. La alegría no se logra solo con comedias. La alegría tiene que ser cotidiana: en el trabajo, en la educación, en la seguridad. Solo así se puede vivir mejor”.

Pasión y vocación por el teatro

Rottemberg recuerda que su vocación fue temprana y que convirtió su pasión en profesión. Comenta que incluso tras 50 años de carrera sigue siendo un apasionado del teatro en todas sus facetas: comercial, público, independiente y experimental. Relata que supervisa sus obras incluso en días de descanso familiar y destaca la participación de su hijo Tomás, quien trabaja activamente mientras él atiende a la prensa: “Es una satisfacción ver que mi hijo no solo continúa el legado, sino que aporta ideas propias y energía a la gestión del teatro”.

Peor temporada

Cuando se le pregunta por la temporada que más lo marcó negativamente, señala dos momentos críticos: la de 1988, marcada por la muerte de Olmedo mientras producía una comedia con él, y la de 2021, durante la pandemia, que prácticamente no existió. “Esas temporadas te enseñan que el éxito económico no lo es todo. La vida y la salud de las personas siempre están primero. Aprendés a planificar mejor, a tomar decisiones más humanas y a valorar lo que realmente importa”, reflexiona.

El secreto del éxito

Rottemberg define el éxito de manera amplia: no se limita al aspecto económico, sino que incluye la excelencia profesional y personal. Explica que todos quieren éxito en su trabajo, ya sean médicos, pilotos, ingenieros o artistas, y que lo mismo aplica al teatro. “La credibilidad es el primer bastión para lograr cualquier cosa. No mientan. Si engañás a tu público, a tus colegas o a tu equipo, perdés todo. Pero si cumplís, la confianza se devuelve multiplicada”. Rottemberg insiste en que la ética no es solo un ideal: “Los que buscamos éxito de manera transparente tenemos que entender que el resultado es consecuencia de cómo lo obtenemos, no solo del resultado económico”.

El mejor borderó

Para Carlos Rottemberg, el mayor logro no se mide solo en números ni en recaudación: “El mejor borderó es una familia bien armada, tener afectos que te acompañen al quirófano el día que te operas”. Recuerda que muchas veces a los actores les dice: “Ni los seguidores, ni los autores, ni las selfies, ni las críticas, ni las notas periodísticas te van a dar la mano cuando entres al quirófano. El mayor éxito es tener bien resueltos los afectos”.

Con esta definición, Rottemberg subraya que, más allá del público o de los logros económicos, lo que realmente sostiene la carrera y la vida de un productor y de un artista son los vínculos sólidos y el respaldo familiar. En su mirada, la felicidad y la estabilidad personal son lo que garantiza el éxito en el teatro y en la vida,

Temporada 2027

Rottemberg asegura que ya está trabajando en la programación de la temporada 2027, con un año de antelación, manteniendo su filosofía de planificar sin depender de variables externas. Entre las obras que quiere en la cartelera marplatense menciona "Las Hijas" y "Cuestión de Género", y respecto a los artistas, le gustaría contar con Guillermo Francella, Martín Bossi y Mora Casán.

Destaca la continuidad familiar: “Mi hijo Tomás consolida la vocación heredada y aporta nuevas ideas para la gestión de las obras y la logística de la temporada, asegurando que la experiencia y la innovación vayan de la mano. Mientras tenga salud, voy a seguir trabajando en el teatro. Es mi vida, es mi pasión y no concibo otra forma de vivir”.

Carlos Rottembarg Entrevista recorte

Mensaje de Carlos Rottemberg a las nuevas generaciones

“Busquen el éxito, pero siempre con ética, armas nobles y credibilidad. La suma de esfuerzos individuales bien hechos termina dando un conjunto exitoso y duradero”, aconseja Rottemberg, combinando motivación personal con responsabilidad profesional, reflejando casi cinco décadas de experiencia en el teatro de Mar del Plata.