Maxi López confesó cómo está su relación con Daniela Christiansson y qué pasará con su familia

El exfutbolista se sinceró en Infama sobre su vida privada y reveló qué decisión tomó con Daniela Christiansson, su pareja.

Cuando empezó a circular que Maxi López podía sumarse a MasterChef Celebrity, más de uno lo tomó como un rumor difícil de creer. Sin embargo, el exfutbolista no solo confirmó su presencia en el certamen gastronómico, sino que además dejó en claro que planea reorganizar su vida para radicarse nuevamente en Argentina.

En una entrevista con Infama, López habló del presente que atraviesa, marcado por la exposición televisiva y por el reciente nacimiento de su hijo Lando, fruto de su relación con la modelo sueca Daniela Christiansson.

Maxi López y Lando A fines de diciembre de 2025, el exfutbolista y la modelo sueca le dieron la bienvenida a su segundo hijo, Lando. Instagram Officialmaxilopez. "El cariño de la gente es una de las cosas más lindas que ahora me está pasando en Argentina. Ahora soy chef, streamer, ¡olvidate! La verdad es que es súper lindo todo, a mí me llena el corazón", se sinceró el deportista.

Y reveló: "Mi idea de quedarme en Argentina sigue firme, ya tengo la casita, así que estoy armando las cosas. Ahora tengo que ir a Europa, cuando termine MasterChef, y después ya vendré definitivamente".

Daniela Christiansson y Maxi López López explicó cómo continúa su plan para venir a vivir a la Argentina junto a su familia. Instagram Officialmaxilopez. Maxi López contó que la intención es instalarse junto a su familia apenas reciban el visto bueno médico para viajar con el bebé: "La idea es venir todos juntos lo más rápido posible, pero nosotros tenemos que tener la autorización del médico por el gordo. Así que, si todo va bien, venimos".