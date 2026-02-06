El fuerte posteo de Daniela Christiansson luego de que se viralizaran videos de Maxi López en un boliche

La modelo sueca compartió su dura realidad en solitario desde Europa. En contrapartida, se viralizaron videos del exfutbolista en un boliche de Mar del Plata.

La distancia entre Daniela Christiansson y Maxi López parece ser algo más que geográfica por estos días. Mientras el exfutbolista se encuentra en Argentina cumpliendo con sus compromisos laborales en MasterChef Celebrity (Telefe) y viviendo la vida, Daniela transita el primer mes con su segundo hijo, Lando, desde la soledad en Suiza.

En las últimas horas, la modelo decidió romper el silencio en sus redes sociales, y aunque no se mostró molesta con su pareja o evitó los descargos ante los videos del exjugador, si expresó cómo se siente actualmente.

El posteo de Daniela daniela christiansson Con una honestidad brutal, Daniela compartió los cambios físicos tras su embarazo: reveló que subió 22 kilos y que aún le restan ocho para recuperar su peso anterior.

Este gesto de vulnerabilidad fue aplaudido por sus seguidores, quienes destacaron su fortaleza al enfrentar la crianza de un recién nacido y de su hija mayor, Elle, sin compañía.

El polémico video de Maxi López Embed - El fuerte post de Daniela Christiansson luego de que se viralizaran videos de Maxi López en un boliche Sin embargo, el clima de paz y "maternidad real" que propone la modelo se vio empañado por las imágenes que llegaron desde Argentina. En el programa Lape Club Social Informativo (América TV), la periodista Paula Varela presentó un video que se volvió viral y que muestra a Maxi López en una faceta muy distinta.