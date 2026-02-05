Ova Sabatini encendió las redes con una jugada foto y Catherine Fulop no tardó en reaccionar

El marido de Catherine Fulop subió una publicación que se viralizó rápidamente y la actriz no tardó en comentar.

Ova Sabatini sorprendió a todos en las redes sociales luego de compartir una foto en su Instagram mientras se encontraba entrenando. El marido de Catherine Fulop está ansioso por el nacimiento de su abuelo y se está preparando para este momento.

Si bien el empresario es reservado en cuanto a su día a día en las redes, en las últimas horas encendió todo con una imagen donde se lo puede ver con un gran físico. Por supuesto que esto despertó miles de reacciones,, incluida la de Catherine Fulop.

"Preparándome para ser un abuelo activo", fue el texto con el que decidió acompañar a la publicación. El posteo se volvió tendencia y los seguidores no tardaron en halagar el estado físico del hermano de Gabriela Sabatini.

El posteo de Ova Sabatini y la reacción de Catherine Fulop Ova Sabatini Ova Sabatini sorprendió a todos. Foto: Instagram / @ovasabatini. "´Perdón???? El más bello del mundo! Te amo", fue el comentario de Cathy Fulop, quien también comentó fue Oriana. Por otro lado, los seguidores fueron contundentes: "Que mal que nos haces quedar!".