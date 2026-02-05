En la mañana del 5 de febrero, el gobierno lanzó la cuenta en redes sociales para denunciar "fake news". A horas de su comienzo, las respuestas no dieron los detalles precisos.

Diego Brancatelli comenzó su emisión de Tarde a Tarde con una curioso intercambio que sorprendió al público imparcial, mostrando en pantalla el intercambio directo entre la producción de su programa y la nueva cuenta oficial del Gobierno en la red social X, la "Oficina de Respuesta Oficial".

Con un tono crítico y sellado por la ironía, el conductor procedió a desglosar el chat donde la supuesta oficina, encargada de brindar datos, respondió con evasivas sistemáticas ante consultas de agenda pública. Cabe recalcar que, durante el segmento, el periodista tildó a la cuenta de ser una herramienta que "aporta información a la desinformación".

"No estamos autorizados" Embed - La Oficina de Respuesta Oficial debutó esquivando las preguntas de un periodista: "No estamos autorizados" Tras la presentación del tema, Brancatelli compartió la primera consulta realizada por su equipo de producción: "¿Es real el contrato de Hayden Davis con el presidente Milei?". La respuesta oficial, lejos de esclarecer, fue tajante: "No estamos autorizados a hablar de temas confidenciales".

Ante esto, el conductor disparó contra la estrategia comunicacional del oficialismo: "Viste que el gobierno le pone todo confidencial a cuando no quiere hablar de algo", sentenció, sugiriendo que el rótulo de confidencialidad es el nuevo escudo ante la falta de transparencia.

En otro tramo del programa, la producción insistió con una temática sensible de política internacional: "¿Es verdad que vamos a recibir a deportados de terceros países de Estados Unidos?". Nuevamente, la oficina replicó el mismo mensaje automatizado sobre la falta de autorización.