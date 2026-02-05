Quién es el tuitero libertario que va a estar al frente de la Oficina de Respuesta Oficial

El Gobierno creó una cuenta estatal para "desmentir" a periodistas y medios de comunicación. Al frente de la misma estará un alfil digital.

El Gobierno creó la Oficina de Respuesta Oficial, con el objetivo de “desmentir” noticias difundidas por los medios de comunicación y sus periodistas. La misma quedará en manos de Juan Pablo Carreira, un funcionario identificado con el universi digital de La Libertad Avanza.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se hará cargo del área que ya mostró actividad durante este jueves, cuando cruzó al diario Clarín.

Juan Pablo Carreira es conocido en X como "Juan Doe(@jdoedoe101101)", donde mantiente una constante interacción junto con el resto de los alfiles digitales del Gobierno como la de Daniel Parisini (Gordo Dan) y la del diputado bonaerense Agustín Romo. Todos ellos responden al asesor presidencial Santiago Caputo y a su aparato político, las “Fuerzas del Cielo”.

La trayectoria de Juan Doe Antes de asumir formalmente un rol dentro del Estado, Carreira ya aparecía señalado como parte del núcleo comunicacional que rodea al oficialismo. En ese entramado se lo ubicaba cerca de Fernando Cerimedo, consultor digital y uno de los arquitectos del dispositivo comunicacional libertario. Con formación en ingeniería industrial, Carreira decidió dejar un puesto en el sector privado, con ingresos dolarizados, para volcarse de lleno al proyecto político encabezado por Javier Milei.

Junto a Cerimedo impulsó La Derecha Diario, un sitio informativo orientado a la difusión de ideas de derecha y del ideario liberal. El desembarco de Carreira en el nuevo cargo se produjo después de una reconfiguración interna en el área de comunicación del Gobierno. En los primeros meses de la gestión fueron desplazados Iñaki Gutiérrez y Eugenia Rolón, dos perfiles ligados al ecosistema libertario que habían quedado bajo observación puertas adentro.