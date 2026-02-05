Reunión clave en Washington: Argentina y la oposición venezolana presionan por presos políticos

La líder opositora venezolana se reunió con el canciller Pablo Quirno y volvió a reclamar por la transición democrática y la liberación de detenidos.

La principal referente de la oposición venezolana, María Corina Machado, mantuvo un encuentro en Washington con el canciller argentino, Pablo Quirno. De la reunión también participó el embajador argentino ante Estados Unidos, Alec Oxenford.

Según informó la Vocería Oficial de Venezuela a través de la red social X, el diálogo giró en torno a “la situación de Venezuela y la oportunidad que ofrece una transición democrática para garantizar la seguridad y la estabilidad regional”. El comunicado enmarcó el encuentro dentro de los esfuerzos internacionales para sostener una salida política al conflicto venezolano.

María Corina Machado junto a Pablo Quirno Durante la reunión, Machado expresó además su agradecimiento al presidente Javier Milei por el respaldo brindado a la causa democrática venezolana. En particular, destacó el rol de la Argentina en la protección de integrantes de su equipo que permanecieron asilados en la embajada argentina en Caracas durante más de un año, hasta que finalmente fueron evacuados.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/voceriavzla/status/2019481698249920969&partner=&hide_thread=false @MariaCorinaYA sostuvo un encuentro con el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, @pabloquirno, y el embajador de ese país en DC, @alejandrito, para abordar la situación de Venezuela y la oportunidad que ofrece una transición a la democracia en la garantía de… pic.twitter.com/t4d3CqwZxI — Vocería Oficial de Venezuela (@voceriavzla) February 5, 2026 Otro de los ejes centrales del encuentro fue la situación de los presos políticos que continúan detenidos en Venezuela, tanto ciudadanos locales como extranjeros. En ese punto, se volvió a reclamar por la liberación de todos ellos, en un contexto de persistentes denuncias por violaciones a los derechos humanos.