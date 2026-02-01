Irán aseguró que responderá a un ataque y puso en alerta a sus Fuerzas Armadas

El líder supremo iraní, Alí Khamenei, respondió a las amenazas del presidente de Estados Unidos , Donald Trump , y afirmó que Irán no busca un conflicto, pero atacará a cualquiera que lo agreda. Esta nueva aparición se da luego de que, desde Washington , desplegaran fuerzas militares en Oriente Medio .

Además, advirtieron que un ataque militar estadounidense sobre su territorio podría desencadenar una guerra regional. En su segunda aparición pública del fin de semana, Alí Khamenei sostuvo que la amenaza de Washington “no es nada nuevo” y remarcó que, en caso de concretarse esta ofensiva, “esta vez será una guerra regional”.

El líder supremo iraní respondió a las declaraciones de Trump, que no descartó una operación militar sobre Teherán y afirmó que “barcos muy grandes y potentes” se dirigen hacia Irán . Sin embargo, el mandatario no cerró la posibilidad de una negociación, condicionada a que la república islámica renuncie a su programa nuclear, que sufrió daños tras los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel el año pasado.

Khamenei insistió en que Irán no busca atacar a ningún país, pero lanzó una advertencia directa: “La nación iraní dará un fuerte golpe contra cualquiera que la ataque y la acose”. Además, minimizó el despliegue militar estadounidense al señalar que la retórica sobre aviones y barcos de guerra “no es nada nuevo”.

El portaaviones USS Abraham Lincoln se encamina al Mar Arábigo en medio del refuerzo militar de Estados Unidos en Oriente Medio.

En el plano doméstico, Khamenei calificó los disturbios registrados desde fines del año pasado como un “acto de sedición” impulsado por potencias extranjeras. Según su versión, estos episodios aprovecharon la crisis económica para debilitar al clero y constituyeron “como un golpe de Estado” que ya “ha sido reprimido”.

El líder supremo afirmó que durante esas protestas se atacaron instalaciones policiales, gubernamentales, de la Guardia Revolucionaria, bancos y mezquitas, y sostuvo que incluso se produjeron actos como la quema del Corán.

Los preparativos de Irán ante la escalada de Estados Unidos

Ante el movimiento de fuerzas estadounidenses cerca de las costas iraníes, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) aseguró que las Fuerzas Armadas están completamente preparadas y cuentan con “planes de acción” frente a cualquier hostilidad.

El portavoz del CGRI, el general de brigada Ali Mohammad Naeini, afirmó que todos los desplazamientos de Estados Unidos en el golfo Pérsico están bajo vigilancia. A su vez, el subcomandante Ahmad Vahidi sostuvo que la presencia de grupos de combate estadounidenses forma parte de una operación psicológica para generar un clima de guerra y aseguró que Irán no caerá en esa estrategia.