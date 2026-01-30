Donald Trump aseguró que Estados Unidos envió a Irán una flota mayor que la desplegada en Venezuela

El presidente de Estados Unidos ( EE.UU. ), Donald Trump , afirmó este viernes que una importante flota naval estadounidense se dirige hacia Irán y que su magnitud es “incluso mayor” a la movilizada años atrás frente a las costas de Venezuela , en una nueva escalada verbal que vuelve a tensar la relación entre Washington y Teherán.

“Una gran armada, una flota, se dirige ahora mismo hacia Irán, incluso más grande que la que teníamos en Venezuela”, sostuvo el mandatario ante la prensa en el Despacho Oval. No obstante, dejó abierta la posibilidad de un acuerdo diplomático con el régimen iraní en torno a su programa nuclear.

Consultado sobre si Estados Unidos fijó un plazo concreto para que Irán acepte negociar antes de avanzar con acciones militares, Trump respondió de manera ambigua: “Solo ellos lo saben con certeza”. Sin embargo, aseguró que desde Teherán existe voluntad de alcanzar un entendimiento. “Ellos sí quieren llegar a un acuerdo”, afirmó.

El presidente Trump también vinculó la presión militar con la situación interna de Irán. “ Iban a ahorcar a 837 personas. Les dije que si lo hacían pagarían un precio como nadie pagó antes, y dieron marcha atrás”, señaló, sin brindar mayores precisiones.

En paralelo a las declaraciones de Trump, un destructor de misiles guiados de la Armada estadounidense atracó en el puerto israelí de Eilat, sobre el mar Rojo, según informaron las Fuerzas de Defensa de Israel. Se trata del USS Delbert D. Black, uno de los buques más avanzados de la flota estadounidense.

El destructor está equipado con el sistema de combate AEGIS, una plataforma integrada de radar y armamento capaz de detectar y neutralizar amenazas aéreas, marítimas y misilísticas, y con capacidad para lanzar misiles de crucero Tomahawk de largo alcance. Desde el Ejército israelí aclararon que el atraque fue una operación “de rutina”, enmarcada en la cooperación habitual entre ambos países.

Respuesta de Irán y llamado al diálogo

Desde Teherán, el presidente iraní Masoud Pezeshkian buscó bajar el tono del conflicto y aseguró que su país no busca la guerra. En una conversación telefónica con el presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, sostuvo que Irán “prioriza la seguridad y una paz y estabilidad duraderas en la región”.

Pezeshkian remarcó que la posición iraní se apoya en una “diplomacia basada en la dignidad”, el respeto al derecho internacional y la cooperación, aunque advirtió que cualquier agresión contra el país tendrá una “respuesta inmediata y decisiva”.

En la misma línea, el canciller iraní Seyed Abbas Araghchi expresó que Irán está dispuesto a negociar con Estados Unidos, pero dejó claro que no aceptará conversaciones bajo amenaza o coerción militar.

Estados Unidos sostiene que cualquier acuerdo con Irán debe incluir la prohibición del enriquecimiento de uranio, la retirada del material ya enriquecido, límites al desarrollo de misiles de largo alcance y una reducción del apoyo iraní a grupos aliados en la región. Todas esas condiciones fueron rechazadas hasta ahora por Teherán.