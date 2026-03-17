La Unión Europea asegura que por ahora no necesita hablar con Vladimir Putin

En una entrevista con el consorcio de agencias europeas ENR, Costa señaló que los Veintisiete "deben estar preparados" por si la evolución del diálogo por el fin de la guerra que lidera el presidente estadounidense, Donald Trump , no da los frutos deseados.

"Ahora debemos evitar interrumpir los esfuerzos liderados por el presidente Trump para lograr una paz justa y duradera en Ucrania", dijo Costa al ser preguntado por el llamamiento realizado por el primer ministro belga, Bart De Wever, a normalizar los lazos con Rusia con vistas a que la Unión Europea tenga acceso a energía más barata.

"Puede llegar el momento en que el presidente Trump decida no continuar o no seguir adelante con sus esfuerzos, o que, lamentablemente, estos fracasen. Entonces tendremos que estar preparados para continuar los esfuerzos e intentar obtener una paz justa y duradera en Ucrania", señaló el ex primer ministro socialista portugués.

"Por el momento, nuestra principal contribución es aumentar la presión económica sobre Rusia y continuar apoyando a Ucrania por todos los medios. Pero, por supuesto, quizá llegue un momento en que tengamos que reemplazar los esfuerzos del presidente Trump y hacer nuestros propios esfuerzos para lograr una paz justa y duradera en Ucrania", añadió.

Vladimir Putin, EFE Vladimir Putin se ha plantado ante la Unión Europea y su socio Estados Unidos. Foto Efe EFE

La Unión Europea no analiza normalizar lazos con Rusia

Costa no espera que en la cumbre de líderes europeos que se celebrará el jueves en la Unión Europea se discuta el planteamiento formulado por De Wever en una entrevista con el diario belga 'L'Echo' el pasado fin de semana, según el cual "alcanzar un acuerdo" con Rusia es la opción más viable de la UE ante la insuficiencia del apoyo militar europeo a Kiev o la ineficacia de las sanciones económicas, y todo ello, con vistas a obtener energía más barata.

"La estrategia de la Unión Europea es clara: desacoplarse de la energía rusa. No se trata de negociar con Rusia el precio de la energía", dijo Costa.

El presidente del Consejo Europeo recordó que existe una excepción del veto a la importación de petróleo y gas ruso para Hungría y Eslovaquia, cuyo suministro a través del oleoducto Druzhba se ha visto interrumpido por la guerra.

Viktor Orbán "debe respetar lo ya acordado"

Debido a dicha interrupción del suministro, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, mantiene bloqueado el préstamo de 90.000 euros a Ucrania ya acordado por los Veintisiete a finales del año pasado, una situación que Costa calificó de "inaceptable".

"Una decisión tomada en el Consejo Europeo es una decisión que todos los Estados miembros deben respetar", dijo el político portugués, quien añadió que "todos los Estados miembros deben actuar de acuerdo a la buena fe y al principio de cooperación leal".

En el mismo contexto, Costa también defendió a la Unión Europea frente a las recientes críticas realizadas por el jefe de Estado ucraniano, Volodímir Zelenski, quien aseguró el pasado domingo que ha dicho a los líderes europeos que es un "chantaje" la condición de reparar el oleoducto ruso Druzhba para recibir el préstamo de los Veintisiete.

Zelenski habla de chantaje

"Le dije a nuestros amigos en Europa: esto se llama chantaje. La decisión sobre los 90.000 millones de euros fue adoptada por todos los 27 miembros", señaló Zelenski en un encuentro con periodistas, según recogió la agencia ucraniana 'Ukrinform'.

"La Unión Europea está apoyando los esfuerzos de Ucrania desde el primer día por medios militares, diplomáticos, políticos y financieros, y mantenemos una muy buena relación con Ucrania y especialmente con el presidente Zelenski", destacó Costa.

"Pero, por supuesto, no podemos aceptar que, incluso en un momento emocional, alguien se dirija de manera inapropiada a un líder de un Estado miembro de la Unión Europea", añadió el presidente del Consejo Europeo. Efe