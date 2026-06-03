Estados Unidos va por más aranceles: Unión Europea, China y Argentina en la lista

La Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) ha propuesto la imposición de aranceles adicionales del 10% o el 12,5% para 60 socios comerciales, entre los que figuran la Unión Europea , Reino Unido o China , además de Argentina , en relación con la falta de medidas en la lucha contra el comercio de bienes producidos con trabajo forzoso .

" Es inaceptable que nuestros socios comerciales más importantes no aborden la importación de bienes elaborados con trabajo forzoso . Esto crea una dinámica en la que los trabajadores estadounidenses se ven obligados a competir globalmente en condiciones desiguales", declaró el embajador Jamieson Greer.

El pasado 12 de marzo, el Representante Comercial de EEUU al amparo de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, inició 60 investigaciones relacionadas con la falta de aplicación efectiva por parte de diversas economías de la prohibición de importar bienes producidos con trabajo forzoso .

En sus conclusiones, ha determinado que el incumplimiento por parte de cada una de las 60 economías investigadas de imponer y hacer cumplir eficazmente la prohibición de importar bienes producidos con trabajo forzoso "es irrazonable o discriminatorio" y supone una carga o restricción para el comercio estadounidense, por lo que es susceptible de acción conforme a la Sección 301(b)(1) de la Ley de Comercio.

En particular, el Representante Comercial estadounidense determinó que Canadá; Ecuador; la Unión Europea ; Indonesia; México; y Pakistán no han logrado aplicar eficazmente la prohibición de importar bienes producidos con trabajo forzoso .

Asimismo, otras 54 economías no han impuesto ni hecho cumplir eficazmente una prohibición de importación de bienes producidos con trabajo forzoso.

trabajo forzoso El trabajo forzoso ha sido denunciado por Estados Unidos, con aranceles de por medio. Foto ManosUnidas

La lista de países en la mira de Estados Unidos

Estas 54 economías son: Argelia; Angola; Argentina; Australia; Bahamas; Baréin; Bangladés; Brasil; Camboya; Chile; China; Colombia; Costa Rica; República Dominicana; Egipto; El Salvador; Guatemala; Guyana; Honduras; Hong Kong; India; Irak; Israel; Japón; Jordania; Kazajistán; Kuwait; Libia; Malasia; Marruecos; Nueva Zelanda; Nicaragua; Nigeria; Noruega; Omán; Perú; Filipinas; Catar; Rusia; Arabia Saudita; Singapur; Sudáfrica; Corea del Sur; Sri Lanka; Suiza; Taiwán; Tailandia; Trinidad y Tobago; Turquía; Emiratos Árabes Unidos; Reino Unido; Uruguay; Venezuela; y Vietnam.

Por lo tanto, todas las economías investigadas no han logrado imponer ni aplicar eficazmente la prohibición de importar bienes producidos con trabajo forzoso, por lo que el Representante Comercial ha propuesto imponer aranceles adicionales para todos los productos de las 60 economías investigadas.

Producir con trabajo forzoso

De este modo, para las economías que imponen una prohibición a la importación de productos elaborados con trabajo forzoso, que se han comprometido a imponer y hacer cumplir dicha prohibición mediante un Acuerdo sobre Comercio Recíproco, o que han impuesto un régimen parcial que impide la importación de ciertos productos elaborados con trabajo forzoso, la propuesta contempla un arancel adicional del 10%, mientras que para las demás economías propone un arancel adicional del 12,5%.

"No toleraremos más esta desigualdad", ha sentenciado Jamieson Greer, para quien, si bien algunos socios comerciales han tomado medidas iniciales para prevenir la importación de bienes elaborados con trabajo forzoso, "cada uno de nuestros socios comerciales debe hacer más para garantizar que el comercio no fomente ni perpetúe el trabajo forzoso a nivel mundial". Dpa