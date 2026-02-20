Cómo impacta el revés a los aranceles de Estados Unidos en el acuerdo comercial con Argentina

La decisión de la Corte Suprema norteamericana despoja de sustento legal a la principal concesión que Estados Unidos había otorgado a Argentina en su reciente acuerdo bilateral.

En una votación de 6 contra 3, el máximo tribunal de Estados Unidos determinó que, aunque la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) permite al presidente "regular" importaciones ante emergencias nacionales, no le otorga la facultad de introducir impuestos, una atribución exclusiva del Congreso. Este fallo afecta directamente a los aranceles recíprocos del programa “Liberation Day”, que aplicaban un recargo del 10% a las exportaciones argentinas.

¿Cómo afecta esta decisión al acuerdo entre Argentina y EE.UU.? La principal consecuencia del fallo es la invalidación del sustento legal del "Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos" (ARTI), anunciado en noviembre de 2025. El compromiso fundamental de este tratado consistía en que Estados Unidos reduciría del 10% al 0% el arancel recíproco para 1.675 posiciones arancelarias de origen argentino.

Al ser declarado ilegal el arancel que se pretendía eliminar, la concesión de acceso a mercados que beneficiaba a Argentina desaparece de facto. Dado que el país aún no había presentado el ARTI ante su propio Congreso para aprobación, el texto actual del acuerdo ha perdido su base jurídica, según explicó la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA).

Las claves sobre el impacto en el acuerdo con Argentina ¿Qué sucede con las exportaciones de carne argentina? La cuota de 80.000 toneladas métricas de carne bovina otorgada por Estados Unidos a Argentina no corre peligro. Este beneficio se concedió bajo una proclama independiente llamada “Ensuring affordable beef for the American consumer” y no forma parte del texto del ARTI, por lo que debería mantenerse vigente a pesar del fallo.

¿Hay cambios para el acero, el aluminio y el sector automotriz? No. El acuerdo ARTI no incluía ninguna mejora ni concesión para los bienes argentinos afectados por los aranceles de la Sección 232 (como acero, aluminio, madera y muebles). Estos instrumentos legislativos no han sido cuestionados por la Corte Suprema en esta instancia.