Un fuerte país de la Unión Europea y la OTAN se planta ante Ucrania y Volodímir Zelenski

Viktor Orbán , primer ministro de Hungría , país de la Unión Europea y la OTAN afirmó este viernes que las recientes “amenazas” del presidente de Ucrania , Volodímir Zelenski , de que el ejército de Ucrania debería hablar con él sobre el bloqueo de un préstamo comunitario a Kiev, no van contra él sino contra todo el país.

“No me cayó bien, pero no me asustó”, aseguró el mandatario ultranacionalista en sus declaraciones de cada viernes a la radio pública ‘Kossuth’ y agregó que “la amenaza va dirigida contra el país” .

Orbán aseguró que como Hungría no cumple con las exigencias ucranianas de apoyarle con dinero, dejar de usar fuentes de energía rusas y respaldar su integración en la Unión Europea , Kiev quiere “barrer del camino” al Gobierno actual en las elecciones del 12 de abril.

“Quieren un gobierno pro Ucrania”, afirmó el primer ministro y agregó que Hungría no apoyará ninguna medida favorable al país atacado por Rusia desde hace cuatro años hasta que se reanude el tránsito de crudo por el oleoducto 'Druzhba' (Amistad), dañado a finales de enero en un ataque ruso.

Volodímir Zelenski criticó ayer, en clara alusión al primer ministro de Hungría, que una sola persona bloquee el préstamo de la Unión Europea a Ucrania de 90.000 millones de euros.

El ucraniano Zelenski quiere a su país dentro de la Unión Europea y la OTAN. Foto: Efe

“Esperamos que esa persona en la Unión Europea no bloquee los 90.000 millones (...) y que los militares de Ucrania sigan teniendo armamento. Si no es así, daremos la dirección de esa persona a nuestras fuerzas armadas, a nuestros muchachos. Que le llamen y que hablen con él en su idioma”, dijo el mandatario.

Las palabras de Zelenski fueron interpretadas por el Gobierno ultranacionalista de Hungría como una "amenaza".

Hungría, país de la UE y la OTAN

Víktor Orbán, el principal aliado de Moscú en la Unión Europea, ha colocado sus roces con Ucrania en el centro de su campaña electoral, y acusa al líder de la oposición, al conservador Péter Magyar, de recibir apoyo de Kiev.

Aunque el propio Magyar, que según las encuestas podría ganarle a Orbán con notable diferencia en los comicios, también criticó a Zelenski por sus declaraciones.

“¡Ningún líder extranjero puede amenazar a ningún ciudadano húngaro!”, manifestó Magyar en Facebook y agregó que “ni Ucrania ni Rusia pueden chantajear a Hungría, un miembro soberano de la Unión Europea y la OTAN”. Efe