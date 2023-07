Ucrania en la OTAN: para un país europeo, será la Tercera Guerra Mundial

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha indicado este viernes que una adhesión inmediata de Ucrania a la OTAN podría provocar el estallido de una nueva guerra mundial y se ha mostrado crítico con la entrega de bombas de racimo por parte de Estados Unidos a Kiev para hacer frente a la invasión de Rusia.

"Si Ucrania hubiera sido admitida en la OTAN (en la reciente cumbre de Vilna), nos hubiéramos visto sumidos en la Tercera Guerra Mundial", ha dicho en una entrevista concedida a la emisora húngara Kossuth, antes de agregar que "eso hubiera significado que la OTAN está en guerra con Rusia".

Así, ha indicado que "es necesario entender a Ucrania, que está en guerra", si bien ha hecho hincapié en que "la mayoría no quiere asumir el riesgo de una guerra mundial. "Si aceptamos la posición de los ucranianos, nos vemos arrastrados a una guerra", ha reiterado.

Orbán ha recalcado que "los ucranianos tienen un estilo de comunicación e interacción poco usual. Son agresivos, demandantes e imponen presión moral a los otros", ha aseverado, tal y como ha recogido el diario húngaro 'Magyar Hírlap'.

En esta línea, ha dicho que la decisión de Estados Unidos de entregar bombas de racimo a Kiev "no acerca un metro la paz". "La situación empeorará, lo que es peligroso es difícil", ha apuntado Orbán, que ha recordado que "cientos y miles de personas mueren allí cada día".

"Por eso queremos un alto el fuego y negociaciones de paz. La escalada del conflicto podría llegar a Transcarpatia --una provincia ucraniana situada en el suroeste del país, en la frontera con Eslovaquia, Hungría y Rumanía-- y también a Hungría", ha advertido.

Por otra parte, ha criticado que "los occidentales quieren una guerra, quieren la continuación de la guerra". "El número de personas a favor de la guerra es aún aplastante. Pocos hablamos la voz de la paz, así que tenemos que prepararnos para que la guerra y las sanciones no desaparezcan de nuestras vidas", ha puntualizado.

"Si los estadounidenses quisieran, habría paz mañana por la mañana. No sé por qué no hacen nada y no obtuvimos una respuesta en esta cumbre de la OTAN", ha indicado Orbán, quien ha recordado que "Ucrania no tiene industria militar ni el equipamiento necesario para continuar la guerra" sin apoyo internacional.

Dpa.