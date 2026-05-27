Habló por primera vez el hijo del fundador de Mango en una carta tras ser acusado por la muerte de su padre

Jonathan Andic, hijo del fundador de la marca Mango , habló por primera vez sobre las acusaciones de asesinato y encubrimiento en forma de accidente a su padre, Isak Andic, por los hechos acontecidos en septiembre de 2014.

“Escribo estas palabras con sinceridad y humildad, desde el dolor, la impotencia y la frustración de encontrarme ante un relato de presunta culpabilidad que no responde a la realidad. Hace unos diecisiete meses perdí a mi padre, en unas circunstancias profundamente dolorosas para mí, mi familia y nuestro entorno cercano. A ese duelo se ha sumado el hecho de tener que convivir con la más grave, injusta e infundada acusación que puede recaer sobre una persona", dice la carta abierta que se conoció este martes por la mañana.

Jonathan Andic, hijo del fundador de la marca de ropa Mango, en el momento de su detención.

En la misma, el empresario de 45 años reveló que se mantendrá alejado por un tiempo de su puesto como vicepresidente de la empresa por "la atención y el foco" que exige su defensa ante la Justicia.

La defensa de Jonathan Andic

Jonathan Andic aseguró que con su padre, Isak Andic, mantuvo una relación atravesada por “momentos felices y entrañables”, aunque reconoció que también tuvieron etapas “difíciles y complejas” que lograron superar con esfuerzo y ayuda.

Además, rechazó las versiones que hablan de tensiones familiares vinculadas al dinero. En ese sentido, cuestionó el relato difundido públicamente sobre el caso y sostuvo que se construyó una imagen “parcial y tergiversada” sobre su vínculo con el fundador de Mango. “Necesito concentrar toda mi energía en demostrar mi inocencia”, afirmó.

En paralelo, anunció su salida de Mango al considerar que la situación judicial le impide sostener el nivel de compromiso que exige su rol dentro de la empresa. De todos modos, aclaró que seguirá ligado a otros proyectos familiares y empresariales. Pese a ser el hijo mayor de Isak Andic, el control de la compañía quedó en manos de Toni Ruiz, CEO del grupo desde 2020.

La muerte del fundador de Mango

Isak Andic murió tras caer unos 150 metros mientras realizaba senderismo junto a su hijo en una zona montañosa cercana a Barcelona. Según la primera reconstrucción, Jonathan caminaba unos metros por delante cuando escuchó un desprendimiento de piedras y vio a su padre precipitarse al vacío.

La causa fue investigada inicialmente como un accidente y archivada de manera provisoria a comienzos de 2025, aunque meses después la Justicia decidió reabrirla. El informe forense indicó que la caída fue “como si se hubiera lanzado por un tobogán, con los pies por delante”.

Tras el pago de una fianza, Jonathan Andic recuperó la libertad, aunque deberá cumplir medidas cautelares como la entrega del pasaporte, la prohibición de salir del país y presentaciones semanales ante la Justicia catalana. Desde el entorno familiar insistieron en su “inocencia absoluta”.