Tensión en Medio Oriente: Irán habló con Qatar y Pakistán, sumó mil drones e Israel activó alerta máxima

El presidente de Irán , Masoud Pezeshkian , mantuvo conversaciones telefónicas con el emir de Qatar y el primer ministro de Pakistán para analizar el escenario regional tras las recientes medidas de “escalada” anunciadas por Estados Unidos.

En dos llamados separados, Pezeshkian intercambió opiniones con el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, y con el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, sobre los acontecimientos más recientes en Asia Occidental. Según un comunicado de la presidencia iraní, el mandatario instó a fortalecer la unidad entre los Estados musulmanes y a sostener los canales diplomáticos como vía para reducir tensiones. En ese marco, agradeció el “apoyo continuo y fraternal” de Qatar y Pakistán, y expresó su expectativa de que la solidaridad entre los países islámicos se profundice.

Pezeshkian reafirmó que Irán mantiene un enfoque diplomático basado en la dignidad, el derecho internacional, la igualdad y el beneficio mutuo, sin amenazas ni intimidaciones. Señaló que, si Washington busca un diálogo genuino, debe abandonar las acciones que calificó como provocadoras y demostrarlo con medidas concretas.

En paralelo, el Ejército iraní informó que incorporó 1.000 drones estratégicos a las formaciones de combate de sus cuatro ramas militares, según la agencia semioficial Tasnim. Los sistemas fueron desarrollados por especialistas del propio Ejército en cooperación con el Ministerio de Defensa.

El reporte indicó que estos drones buscan responder a amenazas en evolución y aplicar las lecciones aprendidas de la denominada “guerra de los 12 días”. El anuncio se conoció tras el despliegue del grupo de ataque del portaaviones USS Abraham Lincoln en Medio Oriente .

Alerta máxima del ejército israelí ante el escenario regional

El ejército israelí se mantiene en estado de alerta máxima en los últimos días, según informó el sitio de noticias Ma’ariv citando a un alto funcionario de seguridad. De acuerdo con esa fuente, la fuerza aérea se preparó para distintos escenarios defensivos y ofensivos en el contexto de la creciente tensión con Irán.

El funcionario advirtió que, si Irán involucra a Israel en un incidente, enfrentará una respuesta preparada tanto en el plano defensivo como ofensivo. Aclaró, sin embargo, que Israel no busca una confrontación directa, aunque su aviación está lista para responder a posibles amenazas.

El plan militar parte de la hipótesis de que Estados Unidos permitiría a Israel actuar en caso de un ataque iraní. También contempla una eventual participación de grupos respaldados por Teherán, como Hezbolá en Líbano y los hutíes en Yemen, frente a lo cual el ejército israelí aseguró estar preparado.