"El tiempo se está acabando": Trump amenaza a Irán con un ataque similar al de Venezuela y advierte que una flota "masiva" se dirige al país

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , advirtió a Irán que "el tiempo se está acabando" para negociar un acuerdo sobre su programa nuclear, en medio del constante aumento de fuerzas militares estadounidenses en el Golfo Pérsico.

El mandatario señaló que una "Armada masiva" se estaba "desplazando rápidamente, con un gran poder, entusiasmo y determinación" hacia Irán.

En respuesta, la misión iraní ante las Naciones Unidas señaló que Teherán "está preparada para dialogar sobre la base del respeto y los intereses mutuos", pero que si es presionada se defenderá y "responderá como nunca".

El gobierno de la república islámica insiste en que los objetivos de su programa nuclear son completamente pacíficos y ha negado en reiteradas ocasiones que busque desarrollar armas nucleares.

La última advertencia de Trump a los líderes iraníes sigue a su promesa de que Washington intervendría para ayudar a las personas afectadas por la represión brutal y sin precedentes de las protestas en el país a principios de este mes.

"Ayuda en camino", les había dicho a los manifestantes. Sin embargo, poco después, cambió de idea y señaló que había sido informado, por una buena fuente, de que la ejecución de manifestantes se había detenido.

La organización no gubernamental Agencia de Noticias de Activistas por los Derechos Humano (HRANA, por sus siglas en inglés), con sede en Estados Unidos, dijo que ha confirmado la muerte de más de 6.000 personas, incluyendo 5.858 manifestantes, desde que las movilizaciones comenzaron a finales de diciembre.

El grupo señaló que actualmente está investigando otras 17.000 muertes que se reportaron pese al apagón de internet tras casi tres semanas.

Otra organización, Derechos Humanos Irán (IHR, por sus siglas en inglés), con sede en Noruega, advirtió que la cifra de muertos podría exceder los 25.000.

Una misión

Trump lanzó su más reciente advertencia a Irán en una publicación hecha en la red social Truth Social el miércoles.

"Esperemos que Irán 'Venga a la Mesa' rápidamente y negocie un acuerdo justo y equitativo —SIN ARMAS NUCLEARES, que sea bueno para todas las partes", escribió.

Chip Somodevilla/Getty Images Trump lanzó su advertencia a Irán a través de la red social Truth Social el miércoles.

Trump indicó que la fuerza naval en el Golfo era más grande que la enviada a Venezuela antes de que fuerzas estadounidenses sacaran del país al entonces presidente, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores, el 3 de enero.

"Es una flota, encabezada por el gran portaaviones Abraham Lincoln, más grande que la enviada a Venezuela. Al igual que con Venezuela, está lista, dispuesta y capacitada para cumplir rápidamente su misión, con rapidez y violencia, si es necesaria".

Al referirse a los ataques estadounidenses perpetrados en junio, contra instalaciones nucleares en Irán, Trump advirtió: "¡El nuevo ataque será mucho peor! No dejen que vuelva a pasar".

Previamente, el miércoles, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, señaló: "Dirigir la diplomacia a través de la amenaza militar no puede ser efectivo o útil".

"Si ellos (Estados Unidos) quieren que las negociaciones tomen forma, deben dejar a un lado las amenazas, las exigencias excesivas y las cuestiones ilógicas", dijo en declaraciones televisadas recogidas por la agencia de noticias AFP.

Ataques previos

A través del uso de herramientas de código abierto, BBC Verify ha podido rastrear algunos de los despliegues de unidades estadounidenses en el área.

Un funcionario de defensa de Estados Unidos le confirmó a esa unidad de la BBC que una "armada" naval, liderada por el portaaviones Abraham Lincoln había llegado a Medio Oriente.

En junio de 2025, fuerzas estadounidenses atacaron tres instalaciones de enriquecimiento de uranio en Irán.

Funcionarios estadounidenses dijeron que la operación -llamada "Martillo de Medianoche"- habían retrasado significativamente la posibilidad de que Teherán construyera un arma nuclear.

Sin embargo, Hassan Abedini, subdirector político de la cadena de televisión estatal iraní, aseguró que Irán "no sufrió un golpe importante porque los materiales ya habían sido sacados" de las tres instalaciones.

En represalia a los ataques estadounidenses, Irán lanzó misiles contra una base militar estadounidense en Qatar, en un ataque que Trump calificó de "muy débil" y "esperado".

Con reportería de Sofia Ferreira Santos, Kathryn Armstrong, Joshua Cheetham, Matt Murphy, Alex Murray y Barbara Metzler.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

FUENTE: BBC