Bitcoin recupera terreno y superó los US$73.000 en medio de la incertidumbre por Medio Oriente

En medio de la escala del conflicto bélico en Medio Oriente , que impregnó de volatilidad a las bolsas globales y suba en el percio del petróleo, la cotización de Bitcoin resistió la embestida y en las últimas horas ensayó en rebote que lo llevó a superar por un momento los US$73.000.

Al cierre de esta nota, la mayor criptomoneda del mercado cotizaba a US$71.700. Así en el mes acumula una suba de 5%, buscando cortar la racha negativa que arrastra desde hace cinco meses. Sin embargo, en el año aún cae 15%.

Hacia adelante, el mercado cripto se mantiene alerta respecto al cambio del titular en la Reserva Federal de Estados Unidos y una posible baja de tasas.

"Todos estamos expectantes a eso y que, si eso pasa, todos esperamos que pueda darse ese caso. Pero también va a depender muchísimo de lo que el gobierno de Donald Trump pueda hacer con el tema de la baja de la tasa, porque esto fue una promesa de Trump desde cuando fue su contienda política y ha sido difícil de implementar", comentó a MDZ Carolina Gama, country manager de Bitget para Argentina.

Y agregó: "Va a depender mucho de lo que pase en estos días con la guerra en Irán, para ver si eso realmente se puede llevar adelante. Y ver qué pasa con todo lo que es el tema de cómo funciona Bitcoin y cómo resiste o cómo se dispara en función de lo que la FED pueda hacer con el tema de las tasas".

Bitcoin encadenó cinco meses consecutivos a la baja

La cotización de Bitcoin arrastra una tendencia bajista desde el último trimestre del año pasado. El precio de la mayor criptomoneda del mercado cayó por quinto mes consecutivo en febrero.

Las caídas mensuales fueron: octubre (-3,9%), noviembre (-17,4%), diciembre (-3,1%), enero (-10,1%), febrero (-11,7%).

Hace siete años que no se observa un rally bajista consecutivo de esta manera. En concreto, desde finales de 2018, cuando en ese año registró lo siguiente: agosto 2018 (-9,5%), septiembre (-5,8%), octubre (-4,6%), noviembre (-36,4%) y diciembre (-6,8%).

En aquella oportunidad, el rally bajista se extendió hasta enero de 2019, que volvió a caer un 7,6%.

Bitcoin en 2025

En 2025, el precio de Bitcoin frustró a los inversores frente a las expectativas volcadas por los especialistas. El año pasado cerró con una caída cercana al 8%.

En diciembre de 2025 cerró en torno a US$88.000, frente a unos US$95.000 de diciembre de 2024. De esta manera, y por primera vez en su historia, el activo termina el último año del ciclo del halving con perdidas.