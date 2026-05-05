Bitcoin cerró abril con la segunda suba consecutiva y superó los US$80.000

La cotización de Bitcoin viene en un sendero alcista. En abril volvió a cerrar con subas y ya superó los US$80.000 , valores que no se observaban en más de tres meses. En mayo podría encadenar su tercer incremento al hilo.

Al cierre de esta nota, la cotización de la mayor criptomoneda del mercado operaba a US$81.000, su nivel más alto en tres meses. Aún así, en lo que va del año cae casi 7%.

El mercado cripto sigue de cerca las tensiones en Oriente Medio, que genera cautela en los inversores. El otro foco de atención se centra en los próximos resultados financieros de Strategy, el principal accionista corporativo de tenencias de Bitcoin.

En abril, el precio de Bitcoin incrementó 11,8%, lo que significó la segunda suba mensual consecutiva. De mantener el ritmo que lleva hasta el momento en mayo, podría encadenar el tercer mes al hilo en positivo.

La cotización de BTC subió en marzo un 1,8%. Así, la mayor criptomoneda del mercado cortó racha negativa tras cinco meses al hilo en baja.

Bitcoin en lo que va de 2026

La cotización de Bitcoin arrastraba una tendencia bajista desde el último trimestre del año pasado. El precio de la mayor criptomoneda del mercado cayó por quinto mes consecutivo en febrero. Las caídas mensuales fueron: octubre (-3,9%), noviembre (-17,4%), diciembre (-3,1%), enero (-10,1%), febrero (-14,7%),

Bitcoin en 2025

En 2025, el precio de Bitcoin frustró a los inversores frente a las expectativas volcadas por los especialistas. El año pasado cerró con una caída cercana al 8%.

En diciembre de 2025 cerró en torno a US$88.000, frente a unos US$95.000 de diciembre de 2024. De esta manera, y por primera vez en su historia, el activo termina el último año del ciclo del halving con perdidas.