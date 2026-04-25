Bitcoin se encamina a cerrar al alza por segundo mes consecutivo

El precio de Bitcoin (BTC) se dirige a cerrar abril en positivo. De concretarse, sería el segundo mes de suba tras un marzo alcista que cortó una racha negativa de cinco beses a la baja al hilo.

Al cierre de esta nota, la mayor criptomoneda del mercado operaba a US$77.772. Cabe recordar que el valor de BTC superó los US$78.000 en la semana.

Al respecto, Patricio Mesri, country manager de BYBIT para América Latina, señaló: "Los US$78.000 son un nivel clave. Hay muchas posiciones en corto y bastante apalancamiento. Si rompe con fuerza, puede haber un short squeeze que acelere la suba mucho más rápido".

Y agregó: "El S&P 500 rompió los 7.000 puntos por primera vez, un nivel muy importante a nivel psicológico, y sigue en máximos. Está subiendo cerca de un 7,8% en el mes, en un contexto ‘risk-on’ que no es explosivo, pero sí bastante firme. Eso ayuda a que entre liquidez a cripto, pero de forma más ordenada"

"Hoy Bitcoin está jugando un rol interesante. Es como el refugio dentro de los activos de riesgo. No es una suba eufórica, es más bien defensiva. Sube porque el mercado empieza a creer que lo peor no va a pasar, pero todavía no estarían dadas las condiciones para una altseason", sostuvo Mesri.

Bitcoin en lo que va de 2026

La cotización de Bitcoin arrastraba una tendencia bajista desde el último trimestre del año pasado. El precio de la mayor criptomoneda del mercado cayó por quinto mes consecutivo en febrero. Las caídas mensuales fueron: octubre (-3,9%), noviembre (-17,4%), diciembre (-3,1%), enero (-10,1%), febrero (-14,7%).

La cotización de BTC subió en marzo un 1,8%. Así, la mayor criptomoneda del mercado cortó racha negativa tras cinco meses consecutivos en baja.

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Bitcoin en 2025

En 2025, el precio de Bitcoin frustró a los inversores frente a las expectativas volcadas por los especialistas. El año pasado cerró con una caída cercana al 8%.

En diciembre de 2025 cerró en torno a US$88.000, frente a unos US$95.000 de diciembre de 2024. De esta manera, y por primera vez en su historia, el activo termina el último año del ciclo del halving con perdidas.