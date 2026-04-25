Con un contexto favorable para las inversiones, Argentina vuelve a recuperar su atractivo en el mundo

En un contexto global donde los mercados emergentes vuelven a captar protagonismo, el país se posiciona como un destino cada vez más atractivo para el capital internacional. Argentina ofrece oportunidades de inversión únicas, respaldadas por una cadena de producción sólida, confiable y con capacidad de abastecimiento sostenido.

La primera edición de Argentina Week , celebrada en la ciudad de New York el pasado marzo, dejó un panorama por demás favorable para el futuro económico de Argentina , con una comunidad inversora internacional que busca aprovechar al máximo el nuevo contexto de crecimiento y desregulación que tenemos por delante como país.

Atraídos por un interés común, por primera vez se reunieron en un evento único no solo empresarios y representantes de las principales empresas nacionales e internacionales, también CEOs de compañías estadounidenses que están haciendo o potencialmente harán negocios en Argentina , fondos de inversión, bancos y líderes de empresas argentinas, para discutir y analizar posibilidades de inversión , trabas e incentivos, y nuevas oportunidades de negocios en nuestro territorio.

Una clara señal de que Argentina vuelve a captar la atención de la comunidad de negocios, con un gobierno unido en la búsqueda de insertar al país nuevamente en el mundo, atraer capitales y facilitar los negocios eliminando regulaciones. Nuestro país hoy presenta oportunidades únicas de inversión , que pueden asegurar un suministro constante y seguro en la cadena de producción.

En este momento, los inversores están poniendo foco en las áreas que el propio gobierno promociona y que se espera, en general, sean las que más van a movilizar la economía: minería, energía en todas sus formas, oil & gas, agronegocios, pesca e industria del conocimiento (data centers, software, etc.).

Notamos también un marcado interés en la industria farmacéutica, especialmente después de la firma del tratado con Estados Unidos, y real estate, ya que en general, los precios argentinos siguen siendo bajos en comparación con la región.

Es de destacar que en minería hay un marcado de interés en exploración, debido a que la mayoría de los proyectos actualmente en producción corresponden a exploraciones efectuadas en los 90. Resta esperar que estas inversiones se concreten y profundicen ya que, teniendo en cuenta las reformas realizadas y el contexto geopolítico actual, al no ser afectada por conflictos bélicos o desastres naturales, Argentina tiene una oportunidad única de presentarse como un proveedor confiable de estos recursos.

* Guillermo Malm Green, partner del estudio de abogados Brons & Salas.