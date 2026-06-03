Súper RIGI y Ley de Lobby: las comisiones activan un plan millonario de inversiones y transparencia

El oficialismo busca avanzar en el plenario de comisiones con dos proyectos ambiciosos del Poder Ejecutivo.

Karina y Javier Milei en el Congreso durante la jura de diputados.

La Cámara de Diputados vivirá este miércoles una jornada intensa de debate legislativo. A partir de las 14:00, las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General iniciarán el tratamiento del proyecto de "Régimen de transparencia y publicidad de la gestión de intereses". Inspirada en el modelo de los Estados Unidos, esta iniciativa busca formalizar y transparentar el vínculo entre el sector privado y los funcionarios públicos.

Transparencia institucional: los detalles de la Ley de Lobby Puntos centrales del proyecto:

Registro Público de Gestores: Las empresas, intermediarios y lobistas deberán inscribirse obligatoriamente.

Declaraciones Juradas: Exigencia de detallar intereses representados, clientes y beneficiarios de cada gestión.

Publicidad de Audiencias: Tanto funcionarios del Ejecutivo como legisladores deberán rendir cuentas y publicar fecha, hora y síntesis de cada reunión mantenida.

Sanciones Severas: Las multas por incumplimiento podrían alcanzar los 500 salarios mínimos. Además, se prevén penas de prisión de seis meses a tres años para quienes ejerzan la representación clandestina de intereses extranjeros. Se espera que el oficialismo logre acuerdos con la oposición dialoguista, dado el consenso general sobre la necesidad de terminar con la opacidad en las gestiones de intereses en Argentina.

Súper RIGI: incentivos para la industria del futuro A las 15:00, el foco se trasladará a un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Industria y Ciencia y Tecnología. Allí se debatirá el Súper RIGI, una extensión del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones que apunta a captar proyectos de escala global en sectores de vanguardia.

El debate contará con la presencia de Daniel González (secretario de Coordinación de Energía y Minería) y Pablo Lavigne (secretario de Coordinación de Producción), quienes explicarán los alcances técnicos de la norma.