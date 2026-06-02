Vladimir Werning, vicepresidente del BCRA: "En los próximos meses la inflación continuará bajando"

El segundo al mando del BCRA disertó en el marco del 43° congreso anual del Instituto Argentinos de Ejecutivos de Finanzas.

El vicepresidente del Banco Central (BCRA), Vladimir Werning, expresó que en los próximos meses "la inflación continuará bajando", tras un año donde la recomposición de precios relativos y el impacto de factores estacionales como externos.

"Las subas de precios en el último año respondieron a cambios en precios relativos y fue afectado por factores estacionales. En el medio hubo una normalización de tarifas públicas y recientemente el impacto del petróleo", dijo el segundo al mando del BCRA en el marco del 43° congreso anual del Instituto Argentinos de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

Inversiones En otro tramo de su alocución, Werning remarcó que el "equilibrio en las cuentas externas" aporta "estabilidad financiera". "La actividad está liderada por las exportaciones y acompañada por el consumo. En breve estará el tercer motor, la inversión", agregó.