Presenta:

Dinero

|

Dólares

Más dólares para el BCRA: las emisiones de deuda de empresas volvieron a crecer

Los dólares provenientes de las emisiones de Obligaciones Negociables tuvieron un repunte en el quinto mes del año.

MDZ Dinero

dolar billete franklin (1)
Alf Ponce Mercado / MDZ

Tras un freno en las emisiones de Obligaciones Negociables (ONs) entre febrero y marzo, las colocaciones de deuda por parte de las empresas repuntaron con fuerza durante mayo y aportaron un gran flujo de dólares al Banco Central (BCRA).

En lo que va del quinto mes del año, "las colocaciones ya superan los US$1.600 millones más de lo emitido durante todo el mes de abril-, reflejando una mejora en las condiciones financieras locales", sostuvo la consultora Invecq.

Esta dinámica, sumada a las divisas del agro, presentarán un escenario de sostenibilidad del tipo de cambio y mayor flujo en el mercado cambiario para que el BCRA continúe con las compras de reservas.

Las colocaciones en mayo

En cuanto a los sectores, el 47% de las emisiones correspondió a compañías de energía, el 11% a servicios financieros y, en menor medida, a empresas del agro, servicios no financieros e industria.

De acuerdo al relevamiento de Invecq, en lo que va del quinto mes del año las emisiones que se destacaron fueron:

  • La Ciudad de Buenos Aires con una colocación por US$500 millones, equivalente al 33% del total emitido en mayo.
  • Arcor emitió deuda en dólares a tres años al 5,25% anual en el mercado local, rendimiento equivalente a un riesgo país implícito inferior a los 300 puntos básicos.
  • Mercado Pago colocó una ON con vencimiento a septiembre (106 días) a tasa 0%.
  • En cuanto a volumen emitido, se destacó Pampa Energía con una colocación por US$500 millones a 18 meses y una tasa del 7,775% anual.

Archivado en

Notas Relacionadas