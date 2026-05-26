Más dólares para el BCRA: las emisiones de deuda de empresas volvieron a crecer

Los dólares provenientes de las emisiones de Obligaciones Negociables tuvieron un repunte en el quinto mes del año.

Tras un freno en las emisiones de Obligaciones Negociables (ONs) entre febrero y marzo, las colocaciones de deuda por parte de las empresas repuntaron con fuerza durante mayo y aportaron un gran flujo de dólares al Banco Central (BCRA).

En lo que va del quinto mes del año, "las colocaciones ya superan los US$1.600 millones más de lo emitido durante todo el mes de abril-, reflejando una mejora en las condiciones financieras locales", sostuvo la consultora Invecq.

Esta dinámica, sumada a las divisas del agro, presentarán un escenario de sostenibilidad del tipo de cambio y mayor flujo en el mercado cambiario para que el BCRA continúe con las compras de reservas.

Las colocaciones en mayo En cuanto a los sectores, el 47% de las emisiones correspondió a compañías de energía, el 11% a servicios financieros y, en menor medida, a empresas del agro, servicios no financieros e industria.