Tres teléfonos Samsung que debes comprar por menos de 500 dólares

El mercado tecnológico actual ofrece excelentes alternativas para los usuarios que buscan un gran rendimiento sin comprometer sus ahorros. La marca Samsung lidera este segmento intermedio mediante el desarrollo de teléfonos inteligentes que heredan características de la gama alta, garantizando un equilibrio ideal entre potencia, diseño moderno y durabilidad.

Encontrar un dispositivo móvil confiable con un presupuesto moderado representa un desafío constante para los consumidores. Muchas personas asumen que las funciones más avanzadas exigen inversiones prohibitivas, pero las constantes ofertas y estrategias de intercambio modifican las reglas del juego. De esta manera, el catálogo actual abre las puertas a herramientas de nivel profesional por valores muy competitivos.

El Galaxy S25 FE suele presentar un precio de venta estándar de 649 dólares , una cifra que supera nuestro presupuesto inicial. Sin embargo, tiendas como Walmart ofrecen descuentos o promociones de intercambio que reducen el costo a unos 450 dólares . Esperar una de estas ofertas temporales representa una decisión inteligente para acceder a la opción más completa de esta selección.

Por este valor, el dispositivo ofrece una pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas y 120 Hz con protección Gorilla Glass Victus+ junto al procesador Exynos 2400. También incluye una batería de 4900 mAh y una cámara telefoto dedicada de 8 MP con zoom óptico de 3x, una característica premium ausente en la competencia directa de este rango de costo.

Teléfonos Samsung-Dólares - Interna 2 El modelo Galaxy S25 FE destaca por su potente procesador y se adquiere a menor costo gracias a ofertas en dólares. shutterstock

Innovación y diseño estilizado con el nuevo Galaxy A57 5G

El Galaxy A57 5G que la compañía lanzó recientemente es otro modelo que técnicamente supera los 500 dólares en el mercado minorista tradicional. A pesar de esto, los incentivos de las operadoras de telefonía y los créditos especiales por entregar equipos usados reducen significativamente su valor final de compra.

Este modelo destaca por un diseño relativamente delgado de 6,9 milímetros de espesor y una batería de 5000 mAh con carga rápida de 45 W. Funciona con el procesador Exynos 1680 y viene de fábrica con el sistema operativo Android 16. La marca incorporó herramientas útiles de software como la transcripción de voz para llamadas y el reconocimiento facial para fotos grupales.

Samsung Galaxy A57 - Galaxy a37

Galaxy A37 5G: la opción directa sin necesidad de recargos

Para quienes buscan un terminal de forma directa por menos de 500 dólares sin recurrir a contratos de intercambio, el Galaxy A37 5G es la opción estándar. Su precio de venta al público se sitúa de forma oficial en 449 dólares, pero los comercios suelen ofrecer el equipo por unos 375 dólares.

Comparte gran parte de su diseño y especificaciones básicas con el Galaxy A57 5G, incluyendo la pantalla de 6,7 pulgadas a 120 Hz, la batería de 5000 mAh y la certificación IP68 contra agua y polvo. Para abaratar costos de producción, utiliza el procesador Exynos 1480 y una cámara ultra gran angular de 8 MP en lugar de una lente de 12 MP.

Teléfonos Samsung-Dólares - Interna 3 La pantalla AMOLED del Galaxy A37 5G brinda colores vibrantes por menos de 500 dólares. Samsung

El impacto de estos dispositivos en el consumo tecnológico futuro

La diversificación de la gama media demuestra que ya no resulta indispensable gastar fortunas para obtener herramientas tecnológicas de primer nivel. El equilibrio de estos componentes asegura un rendimiento óptimo para las necesidades cotidianas del público masivo.

El desarrollo de procesadores eficientes promete democratizar las funciones más avanzadas en los próximos años. Los fabricantes que logren sostener este compromiso de calidad sin disparar los costos van a dominar las preferencias de los usuarios globales, consolidando un cambio positivo en la industria de celulares.