El Banco Central acumuló 90 jornadas consecutivas con compras de dólares: cuántos adquirió en lo que va del año

El Banco Central (BCRA) compró más de US$8.000 millones en lo que va en el año. Así, no sólo ya alcanzó el más del 80% de la meta estipulada para todo 2026, también se dio en el marco de una pax cambiaria en la cotización del dólar.

En la rueda de ayer, el BCRA adquirió US$144 millones y acumuló 90 jornadas al hilo con compras en el MULC. De esta manera, el guarismo asciende a US$1.223 millones en lo que va de mayo y a US$8.378 millones en el año. Abril fue el mes más activo, con compras por US$2.769 millones.

En el quinto mes del año, las compras acumuladas de mayo son equivalentes a un promedio cercano a US$100 millones diarios. "Sin embargo, detrás de ese promedio se esconde una dinámica claramente heterogénea entre semanas. La primera semana del mes mostró un arranque más moderado, con compras promedio de US$66 millones diarios; desde entonces el Central aceleró significativamente el ritmo, con adquisiciones promedio de US$125 millones por rueda. Esta mejora coincidió también con una aceleración en la liquidación del agro, que empieza a reflejar el ingreso de la cosecha gruesa al MLC", señalaron desde Portfolio Personal de Inversiones (PPI).

Así, la entidad monetaria ya alcanzó el 83% de su meta de compras de divisas para todo el año. Aunque la demanda de dólares por parte del Tesoro para pagos de deuda limitó el incremento neto de reservas en el primer trimestre de 2026.