El precio del petróleo cae 3,7% tras señales de distensión en el Estrecho de Ormuz

El precio internacional del petróleo reacciona a la baja, tras las noticias que llegan desde Medio Oriente, aunque la estabilidad parece ser precaria.

El estrecho de Ormuz volvió a ser literalmente el centro de la atención mundial luego de que Estados Unidos lanzara el Proyecto Libertad para garantizar la transitabilidad de esa vía estratégica para el suministro mundial de petróleo. Tras varias horas de tensión la situación tendió a desescalar, impactando en los precios del petróleo.

Este martes el petróleo Brent del Mar del Norte cotiza a 110,22 dólares el barril de 159 litros, una baja de -3,7% en la rueda. El Brent es la principal referencia en los mercados asiático, de Europa y también seguido en Argentina.

Por su parte, el crudo ligero del Golfo de México, conocido como West Texas intermediate (WTI), y referencia del mercado de Estados Unidos y gran parte de América Latina, muestra en pantallas US$ 102,22 el barril, una baja de -3,95%.