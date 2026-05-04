Malvinas: el plan de inversión millonario de una empresa petrolera

Las protestas del Gobierno de Argentina ante inminente ejecución de importantísimo plan de inversiones en las Islas Malvinas a manos de sus actuales ocupantes, han sido en vano e intrascendentes en un intento de paralizar un plan de desarrollo que impactará en mejoras notables en el Atlántico Sur.

La situación en Malvinas ocupó unas pocas horas en la agenda internacional hace días, pero la proximidad entre los gobiernos de Estados Unidos y el Reino Unido dejó otra vez sin chances el reclamo argentino sobre estas islas en conflicto histórico.

Hasta el ministro de Economía fue parte de este enredo sobre las Islas Malvinas. Hasta el ministro de Economía fue parte de este enredo sobre las Islas Malvinas.

El desarrollo de un plan de inversión que supera los 2 mil millones de dólares es lo más cierto que ha sucedido allí, en el Atlántico Sur, desde hace décadas.

Daysi Rendo Gadea en el Cementerio de Darwin en las Islas Malvinas.

Daysi Rendo Gadea en el Cementerio de Darwin en las Islas Malvinas.

Islas Malvinas

Un nuevo e importante proyecto impulsará la infraestructura económica de las Islas Malvinas, mientras Argentina lanza una advertencia que queda en la nada.

El proyecto petrolero Sea Lion fue presentado por Rockhopper Exploration, con sede en Londres, y Navitas Petroleum (NPDP), con sede en Israel, con un costo proyectado de más de 2.100 millones de dólares.

Este avance ya fue considerado en MDZ, en enero pasado, cuando se advertía del malestar del gobierno de Milei por las inversiones israelitas. Se hablaba por entonces que el traslado de la embajada argentina a Jerusalén se había paralizado a modo de represalia.

Malvinas inversiones Así está planteada la Fase 1 de Sea Lion, una operación petrolera millonaria en el Atlántico Sur.

Petróleo

El yacimiento fue descubierto en 2010, y las fases uno y dos de la operación han sido aprobadas por el Gobierno de las Islas Malvinas, que ha otorgado licencias de explotación válidas por 35 años.

El presidente argentino, Javier Milei, advirtió en abril que su gobierno “responderá con todas las medidas diplomáticas necesarias” para proteger los intereses del país ante este plan.

Añadió: “Actuamos con determinación contra las actividades unilaterales e ilegítimas que buscan explotar los recursos del pueblo argentino”.

La empresa israelí Navitas Petroleum ha asegurado el aumento de su presencia en el sector del petróleo y el gas frente a las costas de las Islas Malvinas al concretar un acuerdo para obtener una participación mayoritaria en una licencia dentro de la Cuenca del Norte de las Malvinas.

Navitas firmó un acuerdo de participación para adquirir una participación operativa del 65% y la gestión de la licencia PL001 de la Cuenca Norte de las Malvinas, adyacente al proyecto Sea Lion.

La inversión bruta necesaria para la primera producción de petróleo se ha reducido de 1300 a 1200 millones, con una inversión de aproximadamente 8 dólares por barril.