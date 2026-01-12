Argentina, por qué el Gobierno frena cambio de embajada en Israel a Jerusalén

El cambio de la embajada de Argentina en Israel hacia Jerusalén por ahora está en pausa, debido a que el Gobierno es crítico de los planes de las empresas israelitas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum dando luz verde al proyecto Sea Lion en las cercanías de las Islas Malvinas .

Las derivaciones por estas operaciones petroleras impactaron en el gobierno de Argentina, que suspendió los planes de trasladar su embajada en territorio judío a Jerusalén tras las tensiones entre ambos gobiernos, según lo reportado por Canal 12 de Israel.

Los planes de la empresa israelí Navitas Petroleum de iniciar perforaciones petroleras en alta mar cerca de las Islas Malvinas , cuyas operaciones se prevé que comiencen en 2028, han acelerado una decisión al más alto nivel oficial.

Ya en diciembre Argentina criticó a Navitas y a Rockhopper Exploration, con sede en el Reino Unido, después de que las compañías anunciaran lo que Buenos Aires describió como un proyecto petrolero ilegítimo en alta mar con un valor de aproximadamente 2.100 millones de dólares cerca de Malvinas.

El presidente de Argentina, Javier Milei (der), junto al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu durante la visita del mandatario argentino a Israel en junio.

Argentina afirmó que el proyecto carecía de su aprobación y por tanto equivalía a una decisión unilateral de Gran Bretaña.

A Rockhopper se le ha prohibido operar en Argentina desde 2013, cuando sus actividades fueron criminalizadas, mientras que a Navitas se le prohibió de manera similar en 2022 por realizar perforaciones sin autorización.

Una resolución de la ONU de 1976 establece que ni Argentina ni Gran Bretaña deben tomar acciones unilaterales sobre el territorio mientras continúen las negociaciones de soberanía.

El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar, intentó tranquilizar a los funcionarios argentinos diciendo que Israel no tiene participación en las operaciones de Navitas y no controla la empresa que cotiza en bolsa, informó Canal 12.

A pesar de esos esfuerzos, la emisora citó fuentes cercanas a Milei que dijeron que la disputa ha detenido efectivamente la reubicación de la embajada y también podría dañar las relaciones bilaterales.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel ha descrito previamente a Argentina como uno de sus aliados más cercanos bajo el liderazgo de Milei y ha dicho que los dos países permanecen en contacto estrecho y continuo.

embajada argentina israel

Embajada

Milei anunció por primera vez sus planes de trasladar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén durante una visita a Israel en febrero de 2024 y reiteró en noviembre que la nueva misión se inauguraría en primavera.

Israel ha estado intentando convencer a los gobiernos para que transfieran sus misiones de Tel Aviv a Jerusalén. Si Argentina lo hiciera, se convertiría en el noveno país en hacerlo, uniéndose a Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Paraguay, Fiyi, Samoa, Kosovo y Papúa Nueva Guinea.

En 2010, Rockhopper Exploration descubrió petróleo en Sea Lion, lo que lo convirtió en el primer proyecto comercialmente viable en la Cuenca Norte de las Malvinas. La primera fase del proyecto finalmente alcanzó la decisión final de inversión (FID) para su desarrollo mediante una embarcación flotante de producción, almacenamiento y descarga (FPSO) que abastece a 11 pozos.

Navitas Petroleum

Rockhopper, ahora socio del yacimiento con una participación del 35% tras los acuerdos de 2021 y 2022 que otorgaron a Navitas Petroleum la operación y el 65% del yacimiento, anunció el 10 de diciembre que tanto él como Navitas habían firmado un acuerdo de inversión directa (FID) para avanzar en la primera fase del proyecto.

La primera fase tiene como objetivo producir 170 millones de barriles de petróleo y se espera que alcance los 50.000 barriles diarios en su pico de producción. Se espera que la primera fase produzca petróleo en 2028.

Como parte de la FID, Navitas ha celebrado contratos para el alquiler del FPSO, la modernización y operación del FPSO, la plataforma de perforación, el suministro de servicios de perforación y terminación, y la ingeniería, adquisición, construcción, instalación y puesta en servicio de los equipos de umbilicales, elevadores y líneas de flujo submarinos (SURF).

El FPSO Aoka Mizu de Bluewater , que anteriormente prestaba servicio en el campo Lancaster en el Mar del Norte, se modernizará para prestar servicio en el campo Sea Lion.

En un comunicado de prensa, el director ejecutivo de Rockhopper, Sam Moody, dijo que la aprobación del proyecto representaba la culminación de más de 20 años de trabajo.

“Cuando descubrimos Sea Lion por primera vez en 2010, fue un pozo de apertura de juego enormemente emocionante, y la gran cantidad de trabajo realizado desde entonces, primero en las campañas de perforación posteriores y luego en los muchos años de ingeniería y refinamiento comercial, ahora se dirige hacia su fructificación final a medida que avanzamos hacia la fase de desarrollo”, dijo.

Rockhopper afirmó que se han recibido todas las aprobaciones y permisos necesarios en esta etapa para el proyecto y que el gobierno de las Islas Malvinas ha aprobado el programa de desarrollo y producción del yacimiento para las fases uno y dos del Área de Desarrollo Norte dentro del yacimiento Sea Lion.